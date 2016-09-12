大冶石匠群体背后的群星效应开高档车住保障房真治不了吗中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点微观点
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 评论
·大冶石匠群体背后的群星效应
·开高档车住保障房真治不了吗
·中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点
·微观点
楚天都市报电子版
----  
 
7 评论 2016.9.12 星期一
开高档车住保障房真治不了吗
    楚天都市报讯 邓海建

    “开着高档车，抽着芙蓉王，住着保障房”，这并非调侃。根据国家审计署的审计，去年我国有5.98万户家庭隐瞒收入、住房等信息通过审核或应退出未退出，违规享受城镇住房保障货币补贴6046.25万元、保障性住房实物配租（售）3.77万套，6544套保障性住房被违规销售或用于单位办公、对外出租经营等。（9月10日《人民日报》）
    报道中有廉租房住户这样抱怨：“住保障房的可不一定都是低收入群体。有一个朋友，弄到了三套保障房，自己住一套，两套转租出去。像我这样收入低、又没啥门路的，老老实实排队分到一套保障房，反倒挺不容易。”有钱人住保障房，低收入者反而不大容易等到保障房，这背后的“亲疏冷热”，恐怕不是“看走眼”这么简单。
    《2013年城镇保障性安居工程跟踪审计结果》显示，一些地区由于资格审核把关不严等基础工作薄弱，有4.75万户不符合条件家庭违规享受保障性住房；《2014年城镇保障性安居工程跟踪审计结果》显示，有2.06万户不符合保障条件的家庭违规享受。同时，2.34万户不再符合条件的家庭，未按规定及时退出……这样看，一些地方保障房成唐僧肉，可谓“年年审计年年不改”。
    这首先说明，审计倘若仅仅是把脉看病，打针吃药的工作不做，保障房配置始终会“病得不轻”；其次，如果仅仅把保障房上的“乱象”定性为违规，那么点到为止地“清退”等工作，恐怕只会让“抽芙蓉王住保障房”等怪局纵容下去。
    说到保障房被乱分，我们总怪违法成本低。这恰恰忘了一点：保障房要能被胡乱分出去，除了“骗保”者有心，还得有人为其大开方便之门。就算骗保的人得不到应有的责罚，那么，那些本该肩负把关责任的人，果真能蒙混过关吗？
    上个月，湖南新化县住房保障系统腐败窝案被曝光。调查组揪出了该县廉租房里的15只“硕鼠”，追缴违纪资金450多万元，为国家挽回经济损失2000多万元。这些年，保障房领域的窝案、串案被起底的还少吗？因此，除了追究5.98万户家庭违规骗保的行为，更要追问的是，究竟是谁在为骗保的人大开方便之门？

    声音

    北京房地产法学会副会长高喜善：有关部门宜通过修订制度，对违规人员按刑法有关规定进行处理，而不是简单的罚款了事。
    网友“飞飞”：对保障房乱象，应加大对相关监管部门的行政不作为惩处力度，敦促有关部门将工作重心从“建”转到“管”。还可以建立专门的举报奖励经费，用社会监管弥补部门监管的不足。


   