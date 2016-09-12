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楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.12 星期一
大冶石匠群体背后的群星效应
    楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄

    在杭州召开的G20峰会，细心的观众发现，主会场内16座雕刻精细的石桥栏杆美轮美奂。这些栏杆的制作者，是来自大冶的一群石匠。（本报10日报道）
    以尹解元村为代表的大冶石匠，早已名扬四方，黄鹤楼、龟山、东湖里的不少石雕，都出自他们之手。其中，尹解元石雕艺术薪火相传了400多年，并入选国家非遗名录。
    不久前，由北京市社科院万川教授撰写的《仙桃籍法学专家群体现象的考察与分析》一文，一经发表，众多媒体转载。(9月10日《湖北日报》）文章说，据不完全统计，获得法学博士学位的仙桃人有100多名，专家级别的达88人，包括王利明、张明楷、王洪祥、秦前红等一大批知名法学家，在多个法学领域起着带头人的作用，影响深远。
    仙桃是湖北名人云集的地方，李小双、李大双、杨威、廖辉等体育明星，雷军、刘江超、刘体斌等商业巨子，池莉、何晟铭等文娱大腕，都家喻户晓。其他的就不列举了，也不胜枚举。
    无论是大冶的石匠群体，还是仙桃的各届名流，都是一个有趣而又令人自豪的现象，其社会意义是一样的，体现了一方水土养一方人的携手共进与代际传承。只要出了个领头人，在其示范效应与榜样作用下，会引来众多的追随者，蔚然成林又蔚然成风。
    类似这样的群体有很多，宜城司机、潜江裁缝、钟祥保姆、广济理发师等等。虽然各自投身的行业不同，却以共同的向上进取、精益求精，磨砺着一技之长，成为所在领域的佼佼者与业界标杆，感染带动着周围的人参与，形成规模化的群星效应。这对技艺的传承创新，对社会的服务贡献，有显而易见的积极作用。
    业无高下之别，术无贵贱之分，三百六十行，行行出状元，也是造福社会所需。无论选定哪个方向，积跬步可至千里，最后都能殊途同归，攀上成功的顶峰，为世人所瞩目，所传颂乐道。
    从大冶石匠到仙桃法学专家，体现着荆楚子弟共同的担当和氛围：以有益于社会为己任，视职业为生命，追求卓越，敢为人杰。他们的贤者姿态，是我们共同的宝贵精神财富，激励着荆楚儿女见贤思齐，以出类拔萃的自觉，实现人生的最大价值，在各自领域取得成就，不断做出贡献。


 