查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·严明纪律确保“双节”风清气正 ·中午被抓现行 晚上继续摆酒 ·图文：红绿灯倒计时为何多数设为9秒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 严明纪律确保“双节”风清气正 · 中午被抓现行 晚上继续摆酒 · 图文：红绿灯倒计时为何多数设为 2 要闻 2016.9.12 星期一 中午被抓现行 晚上继续摆酒 鄂东一干部违规办生日宴被撤职 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌 实习生王云英）昨晚，省纪委官网发布“每周一案哪些红线不能踩”第45期。本期讲述，8月11日，鄂东某县一名干部迎来36岁生日。他中午大摆生日宴，被纪委抓了现形,晚上明知故犯，再次摆酒席,结果受到撤销党内职务和行政撤职处分。

8月11日，该县纪委接到群众举报，反映县直某单位党组副书记、副局长尹某某在酒店大肆操办生日宴。县纪委工作人员赶到现场后发现，尹某某为庆祝自己36岁生日，午餐在酒店置办酒席10桌，除亲戚外，还邀请朋友、同事及个体老板等非亲戚关系人员参加宴席。工作人员当即现场取证并对尹某某进行批评教育，责令其对违规操办生日宴的行为予以纠正。当晚，尹某某明知故犯，再次摆酒席6桌，邀请非亲戚关系人员参加。

经县纪委查实，当天尹某某共收受朋友、同事及个体老板等非亲戚关系人员36人礼金10600元。根据党纪规定，县纪委研究决定并报县委批准，给予尹某某撤销党内职务处分。根据《行政机关公务员处分条例》相关规定，县监察局研究决定并报县政府批准，给予尹某某行政撤职处分。





