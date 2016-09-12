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图文：海飞的麻雀
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23
书香
2016.9.12 星期一
图文：海飞的麻雀
楚天都市报讯 文魏丽敏
由李易峰、周冬雨、李小冉领衔主演的谍战大戏《麻雀》正在湖南卫视热播。原版图书《麻雀》由新世界出版社出版。
在电视剧《旗袍》中，我们看到了作者海飞的旧上海情结。接下来的小说《麻雀》，海飞同样将小说背景设定在上海的孤岛时期，一个注定混乱不堪而精彩纷呈的年代。
小说本该以虚构见长，但《麻雀》给我的感觉像是观看画面已经泛黄的旧电影。海飞严谨地按照真实的细节，还原着逼真的旧上海，不仅包括那些真实发生过的事件，还有具体的时间地点。他甚至还写到了工部局屠宰场，当年那个曾经每天都能听到猪牛牲畜嚎叫的地方，早已成了一个休闲的餐饮咖啡吧聚集地。海飞的严谨最终带给我一幅旧上海的画卷，徐徐展开才发现一幕幕活剧正在精彩上演，分不清是虚构还是现实。《麻雀》里的陈深，一个随身携带理发工具的中共潜伏者，他对行动队的上司毕忠良有着救命之恩，对伪装成演员的地下党员李小男有着兄妹之谊，对军统特工徐碧城有着暧昧情愫，对军统特工唐山海有着英雄相惜之情（海飞甚至让两者的名字暗合了“深海”这个著名的代号）。海飞将陈深塑造得有血有肉，却又冷酷无情。为了信仰他可以不认自己的儿子，可以面对妻子死于眼前而无动于衷……
小说很遥远，而爱分明就在眼前。在一场场危机四伏、惊心动魄的谍战中，海飞有条不紊地冷静地讲述着属于那个时代的故事，似乎一切都像江水奔流一样自然，却皆是出于作者的匠心独运。小说里随处可见伏笔铺陈，当作者揭晓谜底时，你会恍然大悟原来宰相是陈深的老婆，皮皮是陈深的儿子……原来一切是那么合情合理，却又出乎意料之外。
那个早已逝去的旧上海，在海飞笔下还原得如此真切。正如《旗袍》中的关萍露，身着漂亮的旗袍，风姿绰约，举手投足间韵味无穷——只因旗袍是那个年代上海女性最好的符号和意象。看到海飞笔下的旗袍，不禁会联想到张爱玲笔下的旗袍，瞬间我们会有一种恍惚，似乎白流苏等人的灵魂在海飞小说中又复活了，只不过海飞笔下的女人身穿旗袍不是为了获得爱情，而是以旗袍为旗帜，义无返顾地走向她们信仰的终点。
★ 写谍战的小说，这篇《麻雀》的味道最好。种种迹象表明，海飞的写作进入了天才期。他冲到哪个高度我都不会惊奇。
——麦家
★《麻雀》中活跃着一些境遇奇特的典型人物，不论是奉献，牺牲或者作恶，海飞总是能够将他们落实在诗意当中。在诗的意象中表现残酷，是这部小说独特的趣味。
——龙一
★ 海飞谍战小说中的主人公总有自己独特的精神细节，顽固的理想主义和柔软的内心让人物形象获得了充分的复杂性，对海飞来说，谍战归根到底是人的战斗。这也让海飞的小说从同类作品中醒目地区别了出来。
——徐则臣