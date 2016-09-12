查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 国内 ·图文：强调发挥上海武汉重庆核心作用 ·中俄“海上联合”军演 今起亮剑南海 ·图文：犯罪土壤仍在 窝点多已转移 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：强调发挥上海武汉重庆核心 · 中俄“海上联合”军演 今起亮剑 · 图文：犯罪土壤仍在 窝点多已转 20 国内 2016.9.12 星期一 福建安溪连续13年专项打击电信诈骗 图文：犯罪土壤仍在 窝点多已转移 楚天都市报讯 图为：在安溪县长坑乡，民警使用无人机对深山中的电信基站周边进行巡查 新华社发



据新华社电近日，山东、广东发生3起学生遭遇电信诈骗案件，导致受害者猝死或自杀，引发社会广泛关注。公安部9日公布3起案件案情，其中多名犯罪嫌疑人来自福建安溪，包括徐玉玉案的3名犯罪嫌疑人，宋振宁案的主要犯罪嫌疑人上官某等。

公安部相关负责人表示，要坚决拔掉一批地域性职业电信诈骗犯罪的“钉子”，坚决扭转重点地区输出犯罪危害全国的状况。



嫌疑人多是无业年轻人



8月28日，最后一名在逃的公安部A级通缉令嫌疑人郑贤聪向警方自首，徐玉玉案6名犯罪嫌疑人全部落网。这6名嫌疑人有5人来自福建泉州，其中3名是安溪人。

犯罪嫌疑人陈文辉、陈福地是安溪白濑乡下镇村人。多位村民告诉记者，陈文辉、陈福地都是20出头，初中没毕业就辍学外出打工，但吃不了苦，也没学到一技之长，在外没赚到什么钱。

下镇村地处闽南大山深处，全村5000多人，家家户户种茶。村支部委员陈光义告诉记者，尽管这几年茶叶市场不景气，但如果陈文辉、陈福地这些年轻人肯吃苦，踏踏实实种茶，一年赚个七八万甚至十几万元没问题。

陈光义说：“关键还是他们好吃懒做，觉得搞诈骗来钱快，才走上了犯罪道路。”

陈文辉等人从事诈骗的经历在安溪具有代表性。2000年前后，一些台湾籍犯罪嫌疑人在闽南地区招聘人员，设立窝点，编造各类虚假信息，诱骗受害者通过ATM机进行转账操作。这类犯罪成本低、利润大、易复制，很快在安溪滋生蔓延。

一些村民从事诈骗“一夜暴富”，在村里盖起了高楼，有的在安溪城关甚至厦门买了高档商品房，开上了豪车，这刺激更多人铤而走险。2005年前后，安溪一度成为全国发送诈骗短信最为集中的地方。

安溪县公安局刑侦大队负责人告诉记者，从近年来抓获的电信诈骗犯罪嫌疑人看，大多是文化程度低、无业、贪图享乐、游手好闲的年轻人。



连续13年开展专项打击



电信诈骗让安溪背上了“诈骗之乡”的恶名。2007年，安溪被公安部列为电信诈骗重点整治县。

安溪县委相关负责人告诉记者，2004年以来，该县连续13年开展打击电信诈骗犯罪专项行动，“这是一场诚信保卫战”。据介绍，当地将打击、防范电信诈骗作为考核党政干部绩效的重点指标，县、乡两级党委政府“一把手”是第一责任人，层层签订责任书，整治不力的乡镇将实行综治“一票否决”。

安溪县政法委相关负责人告诉记者，经过十余年打击整治，诈骗分子在安溪设立诈骗窝点已经难以立足。2013年，公安部不再将安溪作为电信诈骗重点整治县。

但是，犯罪滋生土壤仍然存在。近年来，安溪电信诈骗犯罪出现新的特点。持续高压打击下，不少安溪籍诈骗分子逃向其他省份甚至境外，设立窝点，广泛实施诈骗，从全国公安机关破获的案件看，安溪籍诈骗人员为数不少。

安溪多位基层干部和公安民警表示，这些年安溪整治该类犯罪的力度不可谓不大，但诈骗人员一旦外出作案，当地就很难管控。打击电信诈骗要“全国一盘棋”，遏制该类犯罪在全国范围内滋生蔓延。





