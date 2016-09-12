图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天中超六连冠触手可及中国领跑残奥会奖牌榜
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 第19版 体育
·图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天
·中超六连冠触手可及
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楚天都市报电子版
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19 体育 2016.9.12 星期一
终结三轮不胜 恒大霸气回归
中超六连冠触手可及
    楚天都市报讯 昨晚，2016年中超联赛结束了第24轮的争夺，在此前一天进行的一场焦点大战中，华夏幸福与广州恒大这两支中超新旧土豪的对阵，最终以恒大以3比0大胜而告终，这一酣畅淋漓的胜利宣告着，那支霸气的恒大队又重新回到了我们的视线中，他们凭此一胜，不仅一扫此前三轮不胜的郁闷，而且在送给华夏幸福最低消费的同时，让冠军的归属似乎又没有了悬念。

    三球完胜恒大将士不给佩帅面子

    本场比赛，是华夏幸福新聘的世界级名帅佩莱格里尼正式挂帅前，亲临现场观看的第一场中超比赛。或许连他都没想到，坐镇主场面对恒大，华夏幸福会输得如此之多。作为焦点人物，电视镜头多次捕捉到佩帅，并给出了特写，在这位率领曼城等豪门夺得过无数桂冠的名帅的脸上，满写着无奈。“我将把华夏幸福打造成亚洲最好的球队之一。”佩莱格里尼的决心不小，华夏幸福俱乐部也明确表示：希望佩帅能够在三年内率队拿到国内的冠军，然后在五年内夺得亚洲冠军。不过华夏幸福要实现这样的宏伟计划，必须要过恒大这一关。尽管看罢比赛后，佩帅一边给恒大戴高帽，认为他们是中超最顶尖的球队，一边嘴上给新东家鼓劲，认为华夏幸福与恒大的差距并不算太大，因为恒大处于相对好的发展阶段，而华夏幸福正经历着变动的阶段。但从整场比赛来看，这场新旧土豪之争，除了在烧钱的力度上，华夏可以与恒大媲美外，在本赛季绿茵场上的两度对话中，净吞5弹耻辱性收场。

    六轮决战冠军归属似乎又没悬念

    此前的5个赛季，恒大已经连续夺得了5个中超冠军，创造了中超联赛的历史，本赛季，他们就将目标锁定在了六连冠上，在亚冠提前出局后，恒大更是心无旁鹜，直奔冠军而去。本轮过后，恒大已经领先第二名的江苏苏宁多达6分，第六座中超冠军奖杯可谓是触手可及了。
    在此之前的八月，恒大曾经让冠军的悬念再起，状态低迷的他们遭遇了一波三轮不胜：先后被北京国安与杭州绿城队逼平、接着又在上海滩被上海申花以2比1所击败，不过与华夏一战，恒大又让身后的江苏苏宁、上海申花等追赶者感到了一丝畏惧：这样的恒大，实在难追啊！
    接下来，中超还剩下六轮比赛，恒大将先后迎战辽宁宏运、上海上港、石家庄永昌、延边富德、江苏苏宁与山东鲁能，其中与苏宁的比赛是直接的争冠大战，顺利的话可能恒大就会在那场比赛提前加冕。当然与上港、永昌和鲁能的比赛，恒大也不可掉以轻心，特别是永昌与鲁能正为保级而战。但不管怎样，已重回正轨的恒大队只要做好自己，第六次捧起中超冠军奖杯应该没有任何问题。 叶青


   