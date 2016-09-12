查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天 ·中超六连冠触手可及 ·中国领跑残奥会奖牌榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天 · 中超六连冠触手可及 · 中国领跑残奥会奖牌榜 19 体育 2016.9.12 星期一 终结三轮不胜 恒大霸气回归 中超六连冠触手可及 楚天都市报讯 昨晚，2016年中超联赛结束了第24轮的争夺，在此前一天进行的一场焦点大战中，华夏幸福与广州恒大这两支中超新旧土豪的对阵，最终以恒大以3比0大胜而告终，这一酣畅淋漓的胜利宣告着，那支霸气的恒大队又重新回到了我们的视线中，他们凭此一胜，不仅一扫此前三轮不胜的郁闷，而且在送给华夏幸福最低消费的同时，让冠军的归属似乎又没有了悬念。



三球完胜恒大将士不给佩帅面子



本场比赛，是华夏幸福新聘的世界级名帅佩莱格里尼正式挂帅前，亲临现场观看的第一场中超比赛。或许连他都没想到，坐镇主场面对恒大，华夏幸福会输得如此之多。作为焦点人物，电视镜头多次捕捉到佩帅，并给出了特写，在这位率领曼城等豪门夺得过无数桂冠的名帅的脸上，满写着无奈。“我将把华夏幸福打造成亚洲最好的球队之一。”佩莱格里尼的决心不小，华夏幸福俱乐部也明确表示：希望佩帅能够在三年内率队拿到国内的冠军，然后在五年内夺得亚洲冠军。不过华夏幸福要实现这样的宏伟计划，必须要过恒大这一关。尽管看罢比赛后，佩帅一边给恒大戴高帽，认为他们是中超最顶尖的球队，一边嘴上给新东家鼓劲，认为华夏幸福与恒大的差距并不算太大，因为恒大处于相对好的发展阶段，而华夏幸福正经历着变动的阶段。但从整场比赛来看，这场新旧土豪之争，除了在烧钱的力度上，华夏可以与恒大媲美外，在本赛季绿茵场上的两度对话中，净吞5弹耻辱性收场。



六轮决战冠军归属似乎又没悬念



此前的5个赛季，恒大已经连续夺得了5个中超冠军，创造了中超联赛的历史，本赛季，他们就将目标锁定在了六连冠上，在亚冠提前出局后，恒大更是心无旁鹜，直奔冠军而去。本轮过后，恒大已经领先第二名的江苏苏宁多达6分，第六座中超冠军奖杯可谓是触手可及了。

在此之前的八月，恒大曾经让冠军的悬念再起，状态低迷的他们遭遇了一波三轮不胜：先后被北京国安与杭州绿城队逼平、接着又在上海滩被上海申花以2比1所击败，不过与华夏一战，恒大又让身后的江苏苏宁、上海申花等追赶者感到了一丝畏惧：这样的恒大，实在难追啊！

接下来，中超还剩下六轮比赛，恒大将先后迎战辽宁宏运、上海上港、石家庄永昌、延边富德、江苏苏宁与山东鲁能，其中与苏宁的比赛是直接的争冠大战，顺利的话可能恒大就会在那场比赛提前加冕。当然与上港、永昌和鲁能的比赛，恒大也不可掉以轻心，特别是永昌与鲁能正为保级而战。但不管怎样，已重回正轨的恒大队只要做好自己，第六次捧起中超冠军奖杯应该没有任何问题。 叶青





