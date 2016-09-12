图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天中超六连冠触手可及中国领跑残奥会奖牌榜
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 第19版 体育
·图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天
·中超六连冠触手可及
·中国领跑残奥会奖牌榜
楚天都市报电子版
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19 体育 2016.9.12 星期一
态度决定比分 想法决定结果
图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天
    楚天都市报讯 上周末对于很多豪门俱乐部的主帅来说有点头疼，一方面要考虑FIFA病毒的影响，另一方面还要顾及到几天后的新赛季欧冠。在昨日凌晨进行的西甲第三轮比赛中，皇马和巴萨就因为主帅的不同想法而遭遇了不同结果，同样是主场对阵弱旅，齐达内尽遣主力，就连刚刚伤愈的C罗也出场66分钟，最后帮助球队5比2大胜。而巴萨主帅恩里克过于轻视升班马阿拉维斯，首发换下了7名主力，结果竟然主场1比2爆大冷输球。态度决定比分，《阿斯报》头版用冰火两重天来总结西甲双雄的表现，还引用了恩里克赛后的一句话：“权当是一个教训，结果咱就忘了吧！”

    国王归来
    C罗复出皇马平连胜纪录

    对奥萨苏纳的比赛，皇马球迷最关注的当然就是C罗的复出了，总裁上一次出现在球场上还是两个月前的欧洲杯决赛，结果只踢了20多分钟就被迫因伤被换下。这期间，媒体上并不缺少关于C罗的报道，他自己也经常通过社交网络报道自己的康复情况。
    缺席了这么久，复出后状态能保证么？事实上，葡萄牙巨星只用6分钟就取得了进球，证明了自己已经满血复活。齐达内赛前曾表示会让他踢60分钟，不过第66分钟C罗才在球迷的掌声中被本泽马换下。
    伯纳乌国王的回归也帮助皇马收获一场大胜，积分排名榜首的同时也追平了俱乐部历史上的15场联赛连胜纪录，上一次实现这项伟业的还是1961年迪斯蒂法诺、普斯卡什的那支皇马。即便是安切洛蒂时代取得的22连胜纪录中，他们的联赛连胜也只停留在12场。
    下一轮只要在客场战胜西班牙人，齐达内将为俱乐部创造新的历史。

    当头一棒
    梅西哑火巴萨输得没脾气

    昨天巴萨的比赛在皇马之后进行，也许是看到对手轻松获胜，想着自己也能兵不血刃地拿下升班马阿拉维斯，恩里克选择了让刚刚经过国际比赛日的梅西、苏亚雷斯坐在替补席上，首发进行了大规模轮换，几名上周四才亮相诺坎普的新援上演处子秀。可是没想到的是，阿拉维斯这支曾经逼平过马竞的黑马战术纪律非常严明，而且反击卓有成效，再加上巴萨的这套阵容完全没有磨合，整体表现实在是差强人意，等到梅西、苏牙替补出场时为时已晚，最终爆冷输球，这也是历史上巴萨首次输给阿拉维斯。
    更让加泰罗尼亚媒体感到无奈的是，恩里克的这套首发除了主力后腰布斯克茨来自本队青训之外，其他10人全部都不是出自拉玛西亚青训营，上一次出现这种情况还是14年前了，当时巴萨在欧冠半决赛首回合主场0比2输给了皇马，阵中只有莫塔来自本队青训。而就在2012年11月25日4比0大胜莱万特的比赛中，随着蒙托亚换下受伤的阿尔维斯，当时巴萨场上11名球员全部出品于拉玛西亚。看到如此对比，巴萨俱乐部是不是也该反思一下自己的青训了。 建武

    “皇马应续约我10年”
    总裁就是这么自信

    虽然C罗从来都不缺少新闻，但很少出现关于他的采访，这主要是因为他本人不太喜欢面对媒体。不过，总裁心情好的时候当然也不会拒绝来自各方的话筒，比如这场对奥萨苏纳比赛的赛后，C罗一下子变得口无遮拦，既喷了哈维此前关于梅西水平高于他的言论，还自我肯定地说主席该和自己续约10年。看上去有点狂妄，但谁让他就是当世足坛第一人呢？
    作为昔日巴萨大脑，哈维不久前表示梅西比C罗厉害，甚至表示“两人没得比，只有皇马人看不到这一点”。对此，C罗的回应异常强硬：“在互联网上，被搜索得最多的球员是我。想让我上封面，让我做推广的人，都在跟我谈，我才不在乎哈维说什么呢。我不知道他在卡塔尔还是什么地方踢球，我有3个金球奖奖杯，他赢得过一切，但从未赢得金球奖。”
    有记者问到C罗续约的问题，C罗用异常肯定的语气表示：“这你们得问主席，这样你们可以知道得比我多。很简单，如果我是皇马主席，队内有一个像我这样的球员，那我肯定要至少与他续约10年。我们现在走在正确轨道上，我什么都不担心，主席也不担心。” 建武


 