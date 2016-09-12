查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：没演《家有儿女》我可能还是无业游民 ·图文：范冰冰章子怡红毯斗美？ ·“惊悚导演”挑战战争大片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：没演《家有儿女》我可能还 · 图文：范冰冰章子怡红毯斗美？ · “惊悚导演”挑战战争大片 18 文娱 2016.9.12 星期一 “惊悚导演”挑战战争大片 “看楚天”请你来打分 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）一位玩转惊悚恐怖题材的香港商业片名导，会以何种方式呈现战争年代的铁血与牺牲？9月15日，《我的战争》全国公映，“看楚天”诚邀150位观众免费审片。

根据巴金小说《团圆》改编，著名作家刘恒编剧，刘烨、杨祐宁、王珞丹主演的国产战争大片《我的战争》，刻画战火硝烟中小人物的血与泪，和亲情、友情与爱情。出人意料的是，这部国产战争电影居然请到以《见鬼》、《C+侦探》等惊悚片成名的彭顺来执导。彭顺会带来一部怎样的战争电影？“看楚天·2016光影年”150张票等你来抢。

看片时间：9月15日19：20，中影武汉东购店；9月16日19：30，中影武汉经开永旺店；9月17日19：00，中影光谷天河（3D版）

参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。





