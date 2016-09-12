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 第17版 小小作家
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楚天都市报电子版
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17 小小作家 2016.9.12 星期一
巧取与豪夺
    楚天都市报讯 华师一附中高三（9）班刘锦熙

    蝴蝶美矣，其振翅飞舞，令人心醉。而若想得此美者，出尽奇招，各有不同，或大费周章，或水到渠成。人之法不同，结果自不同，而乐亦更为不同。豪夺者刻意追捕，蝶惊恐而飞，落网的不幸者悲伤欲绝，人却因物欲的满足得意洋洋。巧取者仅散花香，群蝶便翩然而至，人于蝶舞茗香中获得精神与心灵上的升华。人做事应把握并利用规律，达到目的之外还可获得心灵的充实。
    一代名臣张居正幼时好读书，他并不满足于毫无章法的逐字逐篇读取，他观察家族中颇有学识的长辈的读书状貌，领悟到分门别类、由浅入深的阅读规律。与他同读的家族子弟们只知拼命被动接受知识，唯有他一人轻松中举。
    著名的演说家特雷德曾遇到一名强劲的对手，对方的优势在于辛苦雕琢字句，但他觉得字词的刻意精妙并不是演讲的核心，他利用自己美妙的歌喉，在演讲中一举掌控了观众的情感，顺利击败了对手。
    “巧取”相对于“豪夺”的优势不仅限于现在，还有未来。也许一时间，在“巧”与“豪”的结果上并没有太大的差异，但若是以长远的眼光来看，“轻松”的心境能让人拥有更为洒脱的人生。站在人生的高峰上，拍下纪念性的照片时，脸上怡然自得的笑容是早已筋疲力尽的人无法拥有的。
    当代社会，功利如一剂毒药，让很多人神志不清，遍体鳞伤也要穿过荆棘。有这个拼命的决心，不如静下心来去铸一把利剑，斩断面前的障碍，一鼓作气冲向光明。
    点评：把一个常规题目写出了新意和诗意，作者文思俱佳。


   