查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 小小作家 ·广告 ·澳洲之行的思考 ·寻找幸福感 ·小别离2 10 ·巧取与豪夺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告 · 澳洲之行的思考 · 寻找幸福感 · 小别离2 10 · 巧取与豪夺 17 小小作家 2016.9.12 星期一 小别离2 10 楚天都市报讯 竞聘上副行长，一年奖金多10—20万，朵儿的生活费就有了



报名参加之前，海萍是有犹豫的，因为没把握。这样的机会，如果放在早几年，那么对于海萍来说胜算会更大一些，那时候她年龄更有优势，但那时候朵儿正一路小学、中学、中考，接送、补习、陪跑，海萍的精力全围着朵儿转，哪还有别的心思啊。人这一生，哪个年龄段，都有它不可抗拒的逻辑安排，而机会可不是这样，一晃眼，几年过去，如今这里是一茬茬年轻人，连90后都已经登场了，不少小娘子机灵、好强，学历也高，并且能说会喝，所以这两年竞聘上来的不少是她们。

以海萍的性格，没那种主动性，低调惯了，当群众惯了，安安分分地做好自己的那点工作，上班来人，下班回家，也还凑合。当然偶尔也会对自己在单位的处境有些在意，比如，那几位近年提拔上来的小娘子，收入比她高很多。她知道那些岗位虽然考核要求高，但以她在这里做了这么多年的业务能力、经验、资历，应付起来不会比她们差，只是她不会向领导要，不主动，没声没响的，所以每次单位岗位布局，她都会被忽略过去。

但这一次不一样，一则岗位多，连那些业务能力比她弱太多的都在报名，二则岗位年薪对她的吸引力比以前大，因为最近这一年部门经理年薪又列高了一层级，当然，工作压力也有所增加。

海萍想，如果一年奖金多十至二十万，那么朵儿的生活费不就有了，接下来，朵儿明年要开始读大学了，更需要钱。

这么一想，她心里就有些急切了，也更有些不平了，凭什么老实人每次吃亏，干活又没少。

这是人生到中年的压力。于是她就去报名了。

结果，竞聘那天，她的演讲很动人，因为给人实实在在、恰如其分的感觉，就像她这个人，平时不显山露水，但偶尔派给她做点什么事，别人就会感觉出她的靠谱来。其实私底下喜欢她的人也不少。

她在演讲中这么说：“以前没来参与过，这次为什么突然来竞聘了？是因为女儿去了国外，自己有些时间了，女人到这个年纪，才发现一个女人最好的、适合做事的时间实在没多少，围着小孩、围着家里转，不转也不行，留给自己的时间少，而时间过去了就不会再有了……”

底下的很多女同事听出了共鸣，于是都觉得她该上。是啊，她早该上了，她比那几位张扬的看着就舒服很多啊。

果然，今天领导约谈，说投票出来了，票数很高呀，想安排她去金山支行当副行长，因为那里需要她的经验和资历，再说，另外那几位竞聘上的女同事家里小孩还小。

海萍心里喜悦、犹豫、纠结交错：去金山上班？这样的话，每天要转地铁、公交，花几个小时在路上折腾，累不说，家里也不可能顾上了，方园怎么想？

下期预告：原来是方朵儿一位同学的妈





