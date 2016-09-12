查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 小小作家 ·广告 ·澳洲之行的思考 ·寻找幸福感 ·小别离2 10 ·巧取与豪夺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告 · 澳洲之行的思考 · 寻找幸福感 · 小别离2 10 · 巧取与豪夺 17 小小作家 2016.9.12 星期一 寻找幸福感 楚天都市报讯 武汉外校小学部四（2）班 周田田



暑假期间，妈妈说要和我做一个游戏，名叫“寻找幸福感”，游戏的规则是：谁寻找的幸福感越多越好，并把它记在纸上，谁就获胜。我欣然接受了这个挑战。

可是，我的暑期生活太无聊了，每天就是写作业，吃饭睡觉，一点都不幸福。到哪儿去找幸福感呢？

终于，在我的生日会这天，我找到了极大的幸福感。

那天，妈妈特地请了化妆师、摄影师为我们拍照。拍照的基地好美啊，有飞机、游艇、马车等各种拍照设施。上午高温，妈妈一直在暴晒中坚持拍照，我赶紧去拿了一瓶水来给妈妈喝，妈妈微笑着说：“谢谢田田”，喝了水之后，妈妈状态好一点了，又继续坚持拍摄。下午的时候我们吃了蛋糕，生日会一直到晚上8点才结束，拍照仍然在继续。拍照完，我们回到家已经11点了。累了一天的我，洗完澡后终于躺到了舒适的小床上，幸福感扑面而来。

第二天，我兴冲冲地告诉妈妈：“妈妈，我终于找到幸福感了，我们比比看？”谁知妈妈淡淡一笑，跟我说：“妈妈的幸福感比你多多了，比如说，爸爸做的一顿可口饭菜，妈妈生病时，田田送的一杯水、一句关心的话，公交车上给别人的让座，老师一句赞扬的话……都可以给妈妈带来幸福感，幸福感是无所不在的……”

听了妈妈的话，我终于明白了。原来我每天都生活在幸福之中，只是幸福太日常了，我没有察觉到。

指导老师：赵卷卷

点评：小小的年纪，小小的幸福，却是最真最纯的幸福。





