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 第17版 小小作家
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楚天都市报电子版
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17 小小作家 2016.9.12 星期一
寻找幸福感
    楚天都市报讯 武汉外校小学部四（2）班 周田田

    暑假期间，妈妈说要和我做一个游戏，名叫“寻找幸福感”，游戏的规则是：谁寻找的幸福感越多越好，并把它记在纸上，谁就获胜。我欣然接受了这个挑战。
    可是，我的暑期生活太无聊了，每天就是写作业，吃饭睡觉，一点都不幸福。到哪儿去找幸福感呢？
    终于，在我的生日会这天，我找到了极大的幸福感。
    那天，妈妈特地请了化妆师、摄影师为我们拍照。拍照的基地好美啊，有飞机、游艇、马车等各种拍照设施。上午高温，妈妈一直在暴晒中坚持拍照，我赶紧去拿了一瓶水来给妈妈喝，妈妈微笑着说：“谢谢田田”，喝了水之后，妈妈状态好一点了，又继续坚持拍摄。下午的时候我们吃了蛋糕，生日会一直到晚上8点才结束，拍照仍然在继续。拍照完，我们回到家已经11点了。累了一天的我，洗完澡后终于躺到了舒适的小床上，幸福感扑面而来。
    第二天，我兴冲冲地告诉妈妈：“妈妈，我终于找到幸福感了，我们比比看？”谁知妈妈淡淡一笑，跟我说：“妈妈的幸福感比你多多了，比如说，爸爸做的一顿可口饭菜，妈妈生病时，田田送的一杯水、一句关心的话，公交车上给别人的让座，老师一句赞扬的话……都可以给妈妈带来幸福感，幸福感是无所不在的……”
    听了妈妈的话，我终于明白了。原来我每天都生活在幸福之中，只是幸福太日常了，我没有察觉到。
指导老师：赵卷卷
    点评：小小的年纪，小小的幸福，却是最真最纯的幸福。


   