查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 小小作家 ·广告 ·澳洲之行的思考 ·寻找幸福感 ·小别离2 10 ·巧取与豪夺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告 · 澳洲之行的思考 · 寻找幸福感 · 小别离2 10 · 巧取与豪夺 17 小小作家 2016.9.12 星期一 澳洲之行的思考 楚天都市报讯 襄阳四中高三（5）班张丁祺



不久前，我赴澳大利亚游学三周，增长了许多见识。

第一天到学校，澳大利亚的学生给我的整体感觉是开朗而又奔放。他们从早到晚都非常乐呵，说起话来常常手舞足蹈，听到惊讶的内容，就直接往地上一坐，我这个本就开朗的人甚至都觉得他们有些太“疯”了。他们的纯真与友善也令人印象深刻。记得有一天吃午饭，我和外国小伙伴Emily一起坐在操场上，身边来来往往不少学生。Emily见到一个，就叫一个过来一起坐。正当我惊异她怎么谁都认识时，我发现这群人都互相不认识，而且一坐下就开始把自己的食物抛给别人，最终一个小圈子变成了围坐几十人的大圈子。在这里，鲜见隔阂与矛盾，鲜见三三两两的小团体。还有一次，我指出了澳洲小伙伴Rata习题中的一处错误，她改正后，受到了老师的表扬，她就用高昂的嗓门一定要让老师知道是我发现的。

我接触最多的，还是我在澳洲寄宿家庭中的“家人”。第一次见到寄宿家庭的小孙女lala和小孙子Talien时，他们就热情地要给我们表演小提琴，即便他们拉的提琴声如同锯木，令人难以恭维，他们却乐于展示和分享。

澳洲的环境确实适合学习，丰富的物产、无争的心态让人愉悦轻松，但也许是“生于忧患，死于安乐”的古训入脑太深，或者说闻鸡起舞、悬梁刺股的教化一直在激励着我，看看澳洲孩子的无忧无虑，还有街头许多壮汉的无所事事，我总觉得这样的闲适似乎并不属于我。一大早挎起书包飞奔向学校，下课铃响后飞奔向操场、飞奔向食堂的节奏应该更适合我的性格。

从澳洲回来，我仍然会大声地说，我就是喜欢忙忙碌碌的中国。

点评：喜欢作者的态度，从远方汲取智慧，能不偏不倚，各见所长。





