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17
小小作家
2016.9.12 星期一
澳洲之行的思考
楚天都市报讯 襄阳四中高三（5）班张丁祺
不久前，我赴澳大利亚游学三周，增长了许多见识。
第一天到学校，澳大利亚的学生给我的整体感觉是开朗而又奔放。他们从早到晚都非常乐呵，说起话来常常手舞足蹈，听到惊讶的内容，就直接往地上一坐，我这个本就开朗的人甚至都觉得他们有些太“疯”了。他们的纯真与友善也令人印象深刻。记得有一天吃午饭，我和外国小伙伴Emily一起坐在操场上，身边来来往往不少学生。Emily见到一个，就叫一个过来一起坐。正当我惊异她怎么谁都认识时，我发现这群人都互相不认识，而且一坐下就开始把自己的食物抛给别人，最终一个小圈子变成了围坐几十人的大圈子。在这里，鲜见隔阂与矛盾，鲜见三三两两的小团体。还有一次，我指出了澳洲小伙伴Rata习题中的一处错误，她改正后，受到了老师的表扬，她就用高昂的嗓门一定要让老师知道是我发现的。
我接触最多的，还是我在澳洲寄宿家庭中的“家人”。第一次见到寄宿家庭的小孙女lala和小孙子Talien时，他们就热情地要给我们表演小提琴，即便他们拉的提琴声如同锯木，令人难以恭维，他们却乐于展示和分享。
澳洲的环境确实适合学习，丰富的物产、无争的心态让人愉悦轻松，但也许是“生于忧患，死于安乐”的古训入脑太深，或者说闻鸡起舞、悬梁刺股的教化一直在激励着我，看看澳洲孩子的无忧无虑，还有街头许多壮汉的无所事事，我总觉得这样的闲适似乎并不属于我。一大早挎起书包飞奔向学校，下课铃响后飞奔向操场、飞奔向食堂的节奏应该更适合我的性格。
从澳洲回来，我仍然会大声地说，我就是喜欢忙忙碌碌的中国。
点评：喜欢作者的态度，从远方汲取智慧，能不偏不倚，各见所长。