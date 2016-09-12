查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·层层苏月折叠光阴 ·家乡的焙鱼 ·月饼计划 ·编者按 ·中秋桂花香 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 层层苏月折叠光阴 · 家乡的焙鱼 · 月饼计划 · 编者按 · 中秋桂花香 16 中秋笔会 2016.9.12 星期一 编者按 楚天都市报讯 五湖四海味，天涯游子心。

中秋一味，是舌尖的味道，更是心尖的味道，是味蕾的活色生香，更是人情的至真至暖。

今起，本报推出2016月光倾城中秋笔会，今日请品中秋“一味”。明起，请看“灯火”，作“诗笺”，读“家书”，赏“月色”。





