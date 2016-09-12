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第16版 中秋笔会
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中秋桂花香
16
中秋笔会
2016.9.12 星期一
编者按
楚天都市报讯 五湖四海味，天涯游子心。
中秋一味，是舌尖的味道，更是心尖的味道，是味蕾的活色生香，更是人情的至真至暖。
今起，本报推出2016月光倾城中秋笔会，今日请品中秋“一味”。明起，请看“灯火”，作“诗笺”，读“家书”，赏“月色”。