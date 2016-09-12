查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·层层苏月折叠光阴 ·家乡的焙鱼 ·月饼计划 ·编者按 ·中秋桂花香 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 层层苏月折叠光阴 · 家乡的焙鱼 · 月饼计划 · 编者按 · 中秋桂花香 16 中秋笔会 2016.9.12 星期一 月饼计划 楚天都市报讯 余煊钦（神农架林区）



农历八月十五，是一年一度的中秋节，是与家人团聚，在月下赏月玩乐吃月饼的日子。然而身为学生的我们是不可能有这么悠哉的日子的，更何况我们是全封闭学校，两星期才回家一次，能回家吃到月饼的概率简直不存在。尽管如此，每年我们还是怀着对节日的敬意开展了庆祝计划，略去繁文缛节就剩一项：吃月饼。

说起来容易做起来难。首先要从买月饼开始。面对总是无法被食堂满足的学生，小超市永远处于爆满状态，要从中买得一份喜欢的月饼何其之难，更何况一趟去来得一二十分钟，课间五分钟哪够？我好不容易利用体育课的时间偷买到手了。

买完月饼后才是重头戏，吃！虽然月饼一般都是在赏月的时候吃，但于我们而言却不现实。一些同学是起床后把来之不易的月饼草草吃掉的。但这是极不明智的。首先，五分钟内吃下的月饼完全不会有什么感觉，中秋之意荡然无存。其次，早上提前起床是为了跑操，腹中空空突然掉入一个月饼，还没消化完就上蹦下跳，不疼一天肚子才怪！

要找一个悠闲吃月饼的时间还真难，就拿去年中秋节来说吧。上午有连续五节高密度的课程，完全没有缝隙。下午是数学老师的课，他上课不下课是众所周知的，又只能认命。下午放学后是最理想的时刻，但英语老师又在门口等着进来给没过关的同学听写单词，而教学主任又将我们吃饭的时间缩短了十五分钟，吃个饭也勉勉强强，至于那些被英语老师留下的人，就只能吃作业本了。晚上物理自习上到21:20，又有化学老师突如其来讲课到22:30后。

至此，整个白天没有任何机会，但夜晚来了，希望也该来了。然而来的是寝管老师。躲过了一波又一波巡查，我们也终于做完了作业，一看手表，呼，还有十分钟就过完了中秋。为了不影响室友休息，一个人进了厕所，在星空的投射下，拎起自己的月饼，一口一口品尝。五仁月饼，涩苦酸甜都能深入人心，随着最后一刻秒针转过顶点，我咽下最后一口，带着一丝咸味，我终于能宣称我度过了中秋。

回头一看，是七双和我一样的眼睛。





