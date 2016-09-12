查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·层层苏月折叠光阴 ·家乡的焙鱼 ·月饼计划 ·编者按 ·中秋桂花香 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 层层苏月折叠光阴 · 家乡的焙鱼 · 月饼计划 · 编者按 · 中秋桂花香 16 中秋笔会 2016.9.12 星期一 层层苏月折叠光阴 楚天都市报讯 毛锦茗（武汉）



又是一年中秋时节，月光一天天丰盈。

月饼自然是要有的。一枚枚月饼乖巧地躺在精致的礼盒中，盛装与人相见。常见的是广式月饼，甜而油，吃了后味蕾会麻木上半天。另一路的是冰激凌月饼，在飒飒秋风中未免太凉薄，缺了团圆应有的温暖。

我中意的倒是一种不装礼盒的苏式月饼，用纸裹着，在超市里论斤卖。买上几个托在手中，薄纸沙沙作响，里面的苏月有胖乎乎的触感，小心地拢紧手，很踏实。

苏月的馅儿也特别，从没有莲蓉那般把舌头甜掉的，都是寻常简单的口味，记得有芝麻、冰糖和豆沙。豆沙的最好吃了！香甜软糯，带着豆子的清香，仿佛把心里每个边角都熨得柔软起来。我总把一口豆沙嚼一遍，再嚼一遍，直到最后才不舍地一点点咽下，庆幸那香甜的气息还裹在唇齿间。

更馋人的，是那酥皮，不知多少层，每层都薄得像纸，平实中又显细致。这酥皮会自己簌簌地往下掉，散落在我的手心里。小时候我会仔细把酥皮都扒下来，然后凑上去，伸长舌头把酥皮卷到嘴里。酥皮在舌尖默默化开了，香气四散，绵软悠长，叫人想起炉膛里的火苗，雨后街巷间的卖花声，越过时空。恍然醒来，妹妹坐在对面咯咯笑，笑我嘴上满是碎末。

我向来觉得苏月最有味道，就像那轮明月，抬头便能望见，却载着我们的怀想与思念，陪我们走上千年万载，直到天边。





