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图文：“知音号”亮相上海旅游节
15
楚动
2016.9.12 星期一
复古游轮演绎老武汉风情
图文：“知音号”亮相上海旅游节
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 通讯员朝宗）9月10日晚，上海旅游节开幕大巡游在该市淮海路上演，“知音号”花车代表湖北闪亮登场，展示湖北旅游形象。
创办于1990年的上海旅游节，是目前国内规模最大、最具城市影响力的大型旅游节庆活动。当日，19个国家和地区的25辆花车和31支表演方队，在上海相继亮相，现场45万名市民观看开幕式。以“知音号”复古游轮为造型的花车，搭载着身着长衫、旗袍的“民国范”俊男淑女，吸引众多目光。
代表湖北展示旅游形象的“知音号”花车，源于长江上首部漂移式多维体验剧《知音号》。“知音号”游轮已经完成装修，目前停泊在武昌造船厂码头，剧组正在武汉紧张排练，预计年底公演。