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15
楚动
2016.9.12 星期一
走进百年老字号 品尝中秋味道
图文：楚天小记者变身月饼制作师
楚天都市报讯 图为：小记者们在学着制作月饼楚天都市报记者萧颢摄
楚天都市报讯（记者刘微）中秋临近，楚天小记者走进武汉百年老字号曹祥泰，化身小小糕点师，和面、包馅、压制、烘焙……在月饼香味中追寻老武汉的传统美食记忆。
在老武汉人心里，曹祥泰是一番别样美味，更是一种温馨情怀。昨日，当小记者们来到位于武昌司门口解放路的曹祥泰门店时，前来购买月饼的顾客络绎不绝。有家长说，家里有老人是曹祥泰铁杆“粉丝”。
和百年前一样，曹祥泰如今依然是前店后厂格局。穿过各种生产车间，小记者们来到月饼手工操作间，戴上围裙、帽子和鞋套，经过洗手、风淋消毒等多个环节后，终于看到了早已准备好的面粉、糖浆、半成品馅料、木质月饼磨具等。
小记者们接下来的任务，是制作广式和苏式两种传统月饼。据曹祥泰首席掌桌师傅林汉桥介绍，广式月饼的特点是皮薄回油，苏式月饼的精华在于皮层酥松。“和面要加上糖浆、油和碱水，糖浆是提前熬好的，面和好后也要放一个半小时。”大师傅们一边娴熟地示范，一边为大家讲解。小记者们模仿着，一丝不苟地操作起来，“面皮应该35克，多了一点点。”“左右两边先各敲打一下，这样方便脱模。”“苏月的馅外面有皮，皮外面还有酥，皮和酥不要弄混了。”
在大师傅的指导下，一个个月饼在小记者手中逐渐成型，并且有模有样，让人成就感爆棚。在大家充满期待的目光中，师傅们将成形的月饼摆好，放进200多度高温的烤箱中。几分钟后，广月出炉，表面已经微黄，小记者们学着师傅，给月饼轻刷两层蛋液，算是最后一道手工工序；苏月则需挨个翻面，看着师傅快速翻飞的手法，小记者们啧啧称奇。
伴随着烤箱的第二次打开，浓郁的月饼香味溢满整个车间。熟了！一个个或泛着油光，或层层酥皮的诱人月饼，带着热度放进嘴里，那一刻，大家明白了，什么是最美好的武汉味道。