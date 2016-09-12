查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第13版 教卫
·“寻师热线”助部分读者找到恩师
·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番
·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济
·睫毛增长液风靡微信朋友圈
·武汉第三医院成为武大附属医院
·上课频繁发呆原来竟是“失神”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 街巷
第11版 : 养生
第12版 : 经济
第13版 : 教卫
第14版 : 跑腿
第15版 : 楚动
第16版 : 中秋笔会
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国内
第21版 : 国际
第22版 : 影集
第23版 : 书香
第24版 : 访谈
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 人物
第6版 : 焦点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 荆楚
·
“寻师热线”助部分读者找到恩师
·
图文：省幼师迎新 大一男生同比
·
定制主播月赚万元 大学生创业瞄
·
睫毛增长液风靡微信朋友圈
·
武汉第三医院成为武大附属医院
·
上课频繁发呆原来竟是“失神”
13
教卫
2016.9.12 星期一
上课频繁发呆原来竟是“失神”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员应述辉）一向聪明敏捷的小学生，这学期开学后却频频走神，甚至连老师大声点名都“不为所动”。昨天他被家长带到医院检查，发现竟是“失神”。
8岁的小龙在汉口一所小学读三年级，学习成绩一直不错。然而这学期开学第一天，老师们发现小龙一反常态，上课时眼神总是直直的，连铅笔掉到地上都不知道。父母得知后，叮嘱他上课要专心不能发呆。上周五，老师发现小龙“开小差”的情况越来越严重，甚至连大声点名让他回答问题都不为所动，直到同桌拍打他他才“恍然大悟”。昨天，父母带他到湖北省中西医结合医院，经检查确诊为失神性癫痫。
该院神经内科主任郭珍立表示，该病主要发生在儿童时期，表现为数秒至数十秒内双眼茫然，表情呆滞，对外界刺激无反应。“与一般癫痫的身体抽搐不同，该病很容易被误认为发呆、走神。如任其反复发作，将对孩子的学习成绩、社交能力产生不良影响。”郭珍立提醒，对于频繁走神的12岁以内儿童，家长一定要多注意，及时就诊。