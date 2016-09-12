查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教卫 ·“寻师热线”助部分读者找到恩师 ·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番 ·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济 ·睫毛增长液风靡微信朋友圈 ·武汉第三医院成为武大附属医院 ·上课频繁发呆原来竟是“失神” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · “寻师热线”助部分读者找到恩师 · 图文：省幼师迎新 大一男生同比 · 定制主播月赚万元 大学生创业瞄 · 睫毛增长液风靡微信朋友圈 · 武汉第三医院成为武大附属医院 · 上课频繁发呆原来竟是“失神” 13 教卫 2016.9.12 星期一 睫毛增长液风靡微信朋友圈 专家提醒：不仅没啥作用还可能伤眼睛 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员刘晓鸿）很多爱美的女孩子都希望有长长的眼睫毛，最近，睫毛增长液风靡微信朋友圈，据说用了就能长出纤长的睫毛。昨日专家指出，睫毛的长短主要取决于基因，睫毛增长液不仅没有太大作用，还可能伤害眼睛。

最近风靡微信朋友圈的睫毛增长液，号称每天涂一涂，就能长出纤长的睫毛，不仅如此，网上还有视频和图片，都是卖家声称的反馈视频。家住武昌街道口23岁的刘小姐前几天就在网上买了一瓶，没想到使用后第二天眼睑就发炎红肿，赶紧到医院去处理。

楚天都市报记者走访发现，市面上的睫毛增长液五花八门，价格从几十元到几百元不等。一位化妆品店铺老板说，睫毛增长液是韩国技术，将其涂在睫毛根部，能刺激毛孔，每天坚持使用，大概半个月就会有效果。而一位网店老板则宣称，睫毛增长液的主要成分有28种植物原液，给睫毛补充营养，这样就可以起到增长的效果。

武汉爱尔眼科医院眼整形科主任涂惠芳说，许多睫毛增长液的成分是生物素、植物提取素等成分不明的化学物质，如使用不当，会对眼睛角膜和结膜造成损伤，引起炎症。不仅如此，使用睫毛增长液还会有秃睫的危险。同时，睫毛增长液涂在眼皮睫毛的根部，可能会让眼睛周围的皮肤红肿过敏，色素沉淀，变成熊猫眼，甚至长出来的新睫毛杂乱，变成睫毛倒插。

专家提醒，睫毛长短主要取决于基因，借助外力想让睫毛长长都是没多大作用的。





