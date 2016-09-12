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楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员程琳）前日是湖北幼儿师范高等专科学校迎新的日子。楚天都市报记者在该校葛店新校区了解到，选择读幼儿教育相关专业的男生有增多趋势。

从十堰市房县第一中学毕业的赵国行，喜欢跟孩子们一起玩，今年便报考了该校的学前教育专业。来自青海省黄南藏族自治州的藏族学生久美多杰，也选择幼师作为自己将来的职业，“我的理想就是当名老师。幼儿园比较缺男教师，这个专业就业形势比较好。”

该校校长周宗清告诉记者，学前教育专业过去通常是女生的天下，这种现状在慢慢改变。近三年来，选择到该校就读的男生越来越多了，“去年的大一新生中，男生仅20多个，今年有50多人了。”他说，学前教育的毕业生，就业时很抢手，男生就更加受热捧了。现在越来越多的人意识到，幼儿园全是女教师，不利于儿童健全人格和品质的形成。“男幼师现在仍是稀缺资源。”该校副校长焦敏表示，目前社会对男幼师职业认同度不高，有些人觉得一个大男生成天和孩子打交道，有点“不务正业”。这个误区不消除，幼教招生中的“瓶颈”仍难突破。要增加幼教行业对男生的吸引力，除改变观念外，还必须提高职业本身的“含金量”，比如提高待遇和职业发展前景的吸引力等。





