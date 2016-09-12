“寻师热线”助部分读者找到恩师图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济睫毛增长液风靡微信朋友圈武汉第三医院成为武大附属医院上课频繁发呆原来竟是“失神”
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 第13版 教卫
·“寻师热线”助部分读者找到恩师
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楚天都市报电子版
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13 教卫 2016.9.12 星期一
40多年后 她还记得老师当年的一饭之恩
“寻师热线”助部分读者找到恩师
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛）“在报纸上看到她登载的信息，又是惊喜，又是感动。”昨日，中南财经政法大学退休的蔡施复教授拨通本报热线，说他就是本报登载的寻师表中的一名老师。连日来，本报“寻师热线”接到不少热心读者打来的电话和发来的邮件，提供线索，帮助部分市民寻找到当年恩师。
    家住汉口的陈女士，前日通过本报联系寻找蔡施复老师。陈女士告诉记者，蔡老师1974年在江汉区东方红中学担任高二（6)班班主任，同时是一名英语老师。“蔡老师气质儒雅，对学生特别有耐心，除了鼓励学生们学外语走向世界，还十分关心学生们的生活。”陈女士回忆，那时候她家境不太好，经常在学校不吃午饭，有几次蔡老师发现后掏出自己的粮票，带她到食堂就餐。
    昨日，陈女士通过电话联系上蔡施复老师，她对蔡老师当年对自己的帮助表示感谢，关切地询问他身体状况。
    蔡施复老师告诉记者，如今他已经70岁，当年他在东方红中学任教4年多，正值国家恢复高考，他考取中南财经政法大学，之后读研，并留校任教，与中学的学生们渐渐失去联系。蔡施复老师表示，今年教师节当天，他在报纸上看到以前的学生还记得他，并且在寻找他，让他十分感动，对他而言这是最好的教师节礼物。
    市民齐先生昨日也通过本报热线提供线索，“我看到报纸上有位熊先生在寻找刘桂兰老师，根据描述很像我认识的一个朋友的老公。”齐先生将对方的电话号码留给本报热线，希望能帮到熊先生。
    家住汉口的朱爹爹，今年85岁了，他替儿子寻找他的中学老师，原武汉15中学的杜佐华，“当年我在外地工作，是杜老师帮我托管照顾了几年孩子。”朱爹爹说，这份恩情他一直没忘，他要和儿子一起好好谢谢杜老师。昨日，根据读者黄先生提供的线索，朱先生联系到目前在湖北大学的杜佐华老师。
    岁月悠悠，师恩难忘。不少当年的青少年学生，如今已步入中年甚至老年，寻找恩师情真意切，如果您有相关线索（参看9月10日、11日相关报道），请通过两种方式与本报联系：拨打寻师感恩热线027—86777777；或发送至电子邮箱sks121@126.com。


 