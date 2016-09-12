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12
经济
2016.9.12 星期一
振民族工业 铸百年品牌
广告：双虎涂料全国大招商
楚天都市报讯 一个诞生于1928年的民族品牌，再次吹响复兴的号角——近日，武汉双虎涂料宣布：其支柱产业之一的工业涂料将面向全国广招经销商。
据双虎涂料负责人介绍：“双虎涂料是上世纪80年代武汉知名工业品牌，也是中国涂料行业第一家上市企业，几经调整和发展，现在有了重新走向全国市场的底气和雄心，将以新装备、新形像、新政策向社会各界展示民族工业的新风采”。
力诺集团斥资10亿，打造精细化工及涂料生产研发基地。2015年，占地167亩的双虎涂料厂区建成投产，设计产能达11万吨。生产装备全球采购，对标世界级德国智能工业园，园区从原料入库、生产投料、产品包装基本实现自动化控制，原料合成、运输实现全封闭管道输送，成为武汉两型社会建设示范性科技园区。如今，双虎涂料建有国家博士后工作站、湖北省涂料研究院等产学研机构，并拥有国家发明专利、科技进步奖等数十项奖项。
2016年，双虎涂料工业涂料板块，积极探索转型发展之路，努力调整产业结构，以振兴民族工业，建造百年双虎为己任，续写双虎辉煌。这是双虎涂料迈向百年梦想的一大步。
“双虎涂料以打造涂料界的标杆企业为目标，期望和全国经销商一起创造新辉煌。”双虎涂料负责人信心满满地说。
地址：武汉化学工业区化工二路1号
电话：400-811-1357 网址：www.linuottc.com