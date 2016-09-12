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经济
2016.9.12 星期一
武汉第4座奥特莱斯光谷开建
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员曾婷婷）明年底，武汉市民将又多一个休闲购物好去处。记者昨从中建三局获悉，由其承建的武汉首创钜大奥特莱斯近日在光谷破土动工，计划明年下半年营业。
据介绍，该项目位于东湖高新技术开发区二妃山风景区边，东临光谷三路，南临高新二路与武汉网球中心相望，西临武汉三环线，北接高新大道，总建筑面积约10.8万平方米，由7栋商业楼及1栋停车楼组成，计划明年下半年开业，届时将成为集休闲、娱乐、饮食、购物为一体的一站式商业中心。
记者了解到，奥特莱斯在零售商业中专指由销售过季、下架、断码名牌商品的商店组成的购物中心，被称为“品牌直销购物中心”，目前武汉共有3座奥特莱斯购物中心，分别位于黄陂、江夏、汉南。