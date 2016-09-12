民族大道将成开学季“首堵”硚口法官借新洲法庭开庭断案图文：独腿女孩刘文君传奇双节票贩花招多铁警欢迎您举报
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 第10版 街巷
·民族大道将成开学季“首堵”
·硚口法官借新洲法庭开庭断案
·图文：独腿女孩刘文君传奇
·双节票贩花招多铁警欢迎您举报
楚天都市报电子版
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10 街巷 2016.9.12 星期一
双节票贩花招多铁警欢迎您举报
热线电话：027-51137717
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员冯畅）中秋国庆双节即将来临，多处热点车站火车票一票难求。昨日，武汉铁路公安处宣布启动“2016秋风行动”打击倒票，并公布举报热线电话027-51137717。
    武铁警方介绍，双节车票已进入预售期，铁路警方在售票厅、车站广场、进出站口等重点区域加强巡控。据研判，票贩花招越来越多，有的持假证购票倒卖，有的钻漏洞带客进站，等等。警方对此将予以重点打击，也吁请广大旅客积极举报。
    对辖区内利用商店、酒店、旅行社为掩护的“代售”黑票点，铁路警方也将联合地方公安机关开展整治。针对网络倒票，警方已抽调专业人员成立网络安全作战小组，开展网上24小时巡查。
    行动期间，武汉公安处还将抽查询问旅客火车票购票来源，对高价票、假票、假乘车证、假身份证线索严格追查。举报电话：027-51137717。
    该行动将持续至国庆小长假结束。


   