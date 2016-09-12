查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 街巷 ·民族大道将成开学季“首堵” ·硚口法官借新洲法庭开庭断案 ·图文：独腿女孩刘文君传奇 ·双节票贩花招多铁警欢迎您举报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 民族大道将成开学季“首堵” · 硚口法官借新洲法庭开庭断案 · 图文：独腿女孩刘文君传奇 · 双节票贩花招多铁警欢迎您举报 10 街巷 2016.9.12 星期一 2岁遇车祸截肢 6岁单脚蹦着上学 如今连续三届残奥会夺金 图文：独腿女孩刘文君传奇 楚天都市报讯 图为：当地时间9日，里约残奥会女子轮椅竞速T54级100米比赛，刘文君卫冕金牌。 CFP图



楚天都市报记者陈倩 通讯员白丽莎



昨天下午，东湖高新区南湖社区，59岁的刘堂清抱着3岁的小孙女，打开沙发上的一盒盒金牌和银牌，笑得合不拢嘴：“加上这次这块，就是三块了！”

刘堂清所说的，是最近三届残奥会，他的女儿刘文君在轮椅竞速项目夺得的三块金牌（2008年4×100米接力，2012年和2016年T54级100米），而她在各类大赛中的总奖牌已达36枚。谈起女儿31岁的人生经历，刘堂清又骄傲又唏嘘。



截肢女孩蹦着去上学



刘堂清告诉记者，他原籍大冶，后来搬到武汉，与妻子在广埠屯一个菜场卖菜。没有亲戚帮忙，幼小的孩子只能带在身边。

1988年的一个星期天，刘堂清记得，那天买菜的人特别多。他忙了一会，回头一看，两岁半的女儿不见了。正在寻找时，一个婆婆跑过来喊他：“外面路上有个孩子被货车卷到轮子下面去了，好像是你家文君！”刘堂清如五雷轰顶，跑出去一看，外面只剩一摊血，他找到医院时，女儿的右腿已被截肢。

刘堂清用了很长时间，才从这惨痛的回忆中走出来，但他发现，女儿远比他想象的坚强。6岁时，文君进了卓刀泉小学，离家大约1公里。家里经济不宽裕，没给她安假肢，文君就用一条腿蹦着去上学，连拐杖都没用。到了初中，学校离家远了，她竟然自己学会了单腿骑自行车，刘堂清记不清，女儿手脚摔破了多少次。



首次看到奖牌父亲哭了



刘文君初中毕业后，父亲想让她早点学门技术，为她选择了湖北省银行学校。2005年，快毕业的刘文君来到省残联办公室，想咨询安个假肢，正好赶上省残联招收运动员。工作人员看到这个单腿灵活蹦跳的女孩，就像发现了宝贝一样，于是，刘文君来到了武钢轮椅竞速基地。

竞速轮椅和自行车不太一样，没有基础的刘文君，也和学骑车时一样摔了很多跤，但她一直咬牙坚持着。后来不久，国家轮椅竞速队招收队员，刘文君去重庆参加全国选拔赛，报了4个项目，拿到了一个第二、两个第三、一个第四。捧着奖牌回到家，刘堂清抱着女儿哭了一场，他说这是高兴，她终于找到了人生可以实现的目标。

从那以后的刘文君，一步一个脚印，家里的奖牌越来越多。



为备战残奥会没要孩子



刘堂清说，他们平时从不会给刘文君打电话或者发短信，也不敢轻易去现场看她比赛，怕她分心。刘堂清唯一一次去现场，是2014年广州亚运会，刘文君夺冠后，想把领奖花束送给观众席上的爸爸，却甩到了刘堂清身后，被一个外国朋友接到了。不过老外很快明白自己弄错了，一边道歉一边把花还给刘堂清。

刘文君的弟弟说，姐姐去国家轮椅竞速队11年了，和家人在一起的时间，加一起大概也就半年。去年8月，她开始备战里约残奥会，已经1年多没有和家人见面。前天中午，刘文君再次夺得轮椅竞速T54级别100米金牌后，通过视频聊天和全家人打了招呼。

刘文君2012年已经结婚，丈夫是她的国家队队友，同样是一名轮椅竞速队员，来自河北。为了备战残奥会，他们一直没有要孩子。其实，刘文君一直很喜欢小孩，在和家人视频时，她最喜欢看3岁的小侄女。小姑娘很少见到刘文君，却经常把她的奖牌戴在脖子上说：“姑姑最棒！”





