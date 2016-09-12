查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 荆楚 ·广告 ·通城县国土局被县检察院起诉 ·图文：钟祥凯德希望小学举办授牌仪式 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告 · 通城县国土局被县检察院起诉 · 图文：钟祥凯德希望小学举办授牌 · 广告：动向新闻 9 荆楚 2016.9.12 星期一 图文：钟祥凯德希望小学举办授牌仪式 楚天都市报讯 图为：凯德员工及志愿者给希望小学的孩子们送来新书包



楚天都市报讯（记者魏铼）9日，凯德集团在中国的第25座希望小学——钟祥市凯德希望小学正式举办授牌仪式。当天，凯德商用华中和东北区总经理袁嘉骅、湖北省青少年发展基金会副秘书长谢国华，以及三十余名志愿者和该校200余名师生共同见证了这一时刻。

袁嘉骅表示，凯德在发展业务的同时，一直热心公益事业，为需要关爱的孩子们提供物质和精神上的帮助，努力将正能量传递给更多企业和社会公众。

作为中国领先的房地产外企，凯德集团始终积极践行企业社会责任。为改变贫困地区孩子们的学习环境，凯德中国希望基金在中国援建凯德希望小学，截至目前，已经建成25所，为超过1万名儿童提供或改善教学环境。

据悉，凯德集团于2005年特设专属公益基金——凯德希望基金，将集团每年净利润的千分之五投入0-16周岁弱势儿童的健康、教育和生活重建项目。成立于2011年的凯德中国希望基金是凯德希望基金在华设立的分支。





