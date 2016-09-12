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通城县国土局被县检察院起诉
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荆楚
2016.9.12 星期一
驾校非法占用农用地 迟迟未能还地于民
通城县国土局被县检察院起诉
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏）“我们确实疏忽了一些程序！”9日，通城县国土局副局长宋剑峰说。5日，通城县检察院以未履行职责为由，公益起诉该局。
9日下午，在通城县政府会议室，该县政府正组织县国土局、公安局和县检察院等部门，商议此案涉及事宜的处置方案。
据最高人民检察院官网显示，9月5日，通城县检察院因县国土资源局不依法履行职责，依法向通城县人民法院提起行政公益诉讼。
宋剑峰介绍，2014年5月，吴某未经通城县国土局批准，擅自与隽水镇利和村七组村民签订协议，租用土地17亩建驾校，租期30年。吴某将租来土地硬化，后扩大面积至26.98亩。而这土地属于集体农用地，其中6.78亩为基本农田。
2014年7月，该局发现后，对吴某下达了《责令停止国土资源违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》,责令其停止非法占用农用地的行为,并于15日内改正。
但是，吴某没有停止施工，于10月全部完工，建成驾校。11月，该局对吴某作出了退还非法占用土地、限期恢复土地原状和罚款的行政处罚。但吴某除缴纳罚款外,一直未履行退还土地和恢复原状的义务。
通城县国土局将此案移交给通城县公安局，2015年8月，通城县公安局以吴某非法占用农用地罪向检察院提起公诉。
2016年1月，通城县法院判处吴某1年有期徒刑，缓期一年执行，罚金25万元。
今年3月，通城县检察院向县国土局发出检察建议，建议该局依法督促当事人拆除非法占用土地上的建筑物和设施，恢复土地原状，积极履行土地资源监管职责。
宋剑峰说，该局也多次要求吴某恢复土地原样，但因该局没有现场执行权，只好移交给司法部门，在县法院判决后，该局认为在司法干预范围内，所以没有申请强制执行。一个月后，吴某还是没有拆除，依然占用土地。因此，该局被检方以没有履职为由公诉。
通城县检察院副检察长皮赤峰说，为保护土地资源，该院根据《检察机关提起公益诉讼试点方案》等有关规定，就该案向通城县法院提起行政公益诉讼。
9日，记者来到吴某的驾校，这里的平地被硬化，驾校规模比较大。“损失惨重！”这里的工作人员介绍，吴某花巨资建起的驾校还没有正式投入运营赚钱，就被多次下达处罚通知书，目前这里已停止驾驶培训工作。
该县政府一领导表示，此案将有力地促使职能部门依法行政。目前，通过县政府协调，对吴某违法占用的土地，将进行拆除还原。