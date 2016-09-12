查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 荆楚 ·广告 ·通城县国土局被县检察院起诉 ·图文：钟祥凯德希望小学举办授牌仪式 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告 · 通城县国土局被县检察院起诉 · 图文：钟祥凯德希望小学举办授牌 · 广告：动向新闻 9 荆楚 2016.9.12 星期一 驾校非法占用农用地 迟迟未能还地于民 通城县国土局被县检察院起诉 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏）“我们确实疏忽了一些程序！”9日，通城县国土局副局长宋剑峰说。5日，通城县检察院以未履行职责为由，公益起诉该局。

9日下午，在通城县政府会议室，该县政府正组织县国土局、公安局和县检察院等部门，商议此案涉及事宜的处置方案。

据最高人民检察院官网显示，9月5日，通城县检察院因县国土资源局不依法履行职责，依法向通城县人民法院提起行政公益诉讼。

宋剑峰介绍，2014年5月，吴某未经通城县国土局批准，擅自与隽水镇利和村七组村民签订协议，租用土地17亩建驾校，租期30年。吴某将租来土地硬化，后扩大面积至26.98亩。而这土地属于集体农用地，其中6.78亩为基本农田。

2014年7月，该局发现后，对吴某下达了《责令停止国土资源违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》,责令其停止非法占用农用地的行为,并于15日内改正。

但是，吴某没有停止施工，于10月全部完工，建成驾校。11月，该局对吴某作出了退还非法占用土地、限期恢复土地原状和罚款的行政处罚。但吴某除缴纳罚款外,一直未履行退还土地和恢复原状的义务。

通城县国土局将此案移交给通城县公安局，2015年8月，通城县公安局以吴某非法占用农用地罪向检察院提起公诉。

2016年1月，通城县法院判处吴某1年有期徒刑，缓期一年执行，罚金25万元。

今年3月，通城县检察院向县国土局发出检察建议，建议该局依法督促当事人拆除非法占用土地上的建筑物和设施，恢复土地原状，积极履行土地资源监管职责。

宋剑峰说，该局也多次要求吴某恢复土地原样，但因该局没有现场执行权，只好移交给司法部门，在县法院判决后，该局认为在司法干预范围内，所以没有申请强制执行。一个月后，吴某还是没有拆除，依然占用土地。因此，该局被检方以没有履职为由公诉。

通城县检察院副检察长皮赤峰说，为保护土地资源，该院根据《检察机关提起公益诉讼试点方案》等有关规定，就该案向通城县法院提起行政公益诉讼。

9日，记者来到吴某的驾校，这里的平地被硬化，驾校规模比较大。“损失惨重！”这里的工作人员介绍，吴某花巨资建起的驾校还没有正式投入运营赚钱，就被多次下达处罚通知书，目前这里已停止驾驶培训工作。

该县政府一领导表示，此案将有力地促使职能部门依法行政。目前，通过县政府协调，对吴某违法占用的土地，将进行拆除还原。





