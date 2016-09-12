查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 现场
·图文：道观河边千棵意杨被啃秃
·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生
·事主说：你最对不起的是女儿
·失主发红包感谢河南好心人
·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 街巷
第11版 : 养生
第12版 : 经济
第13版 : 教卫
第14版 : 跑腿
第15版 : 楚动
第16版 : 中秋笔会
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国内
第21版 : 国际
第22版 : 影集
第23版 : 书香
第24版 : 访谈
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 人物
第6版 : 焦点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 荆楚
·
图文：道观河边千棵意杨被啃秃
·
图文：它不喜欢江水 请勿随意放
·
事主说：你最对不起的是女儿
·
失主发红包感谢河南好心人
·
两名女生夜宿酒店 自称手机钱财
8
现场
2016.9.12 星期一
泰国捡的手机找到主人了
失主发红包感谢河南好心人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）河南郑州两名女游客回国前，在泰国甲米机场捡到一部苹果手机，回国后发微博寻找失主。昨日，此事经本报报道后（昨日A07版），来自武汉的胡女士称，她正是手机的主人。
胡女士说，她是武汉一家旅行社的领队，带团几天，旅途非常劳累。9日早上到甲米机场后，她坐在椅子上吃东西，手机放在扶手上。登机前，她急着清点旅客人数，匆忙之中忘记拿手机，上飞机后才发现。飞抵武汉后，胡女士联系了甲米机场和当地导游，也未找到，不抱希望的她当天就买了一部新手机。
昨日中午，胡女士的朋友看到本报后，立即打电话给胡女士。胡女士看完报道后，基本确定是自己的手机。通过本报牵线搭桥，胡女士与智女士取得联系，在核实手机颜色、密码无误后，证实胡女士正是手机的主人。智女士称，将通过快递把手机寄给失主，胡女士也通过微信，向智女士发了一个红包表示感谢。