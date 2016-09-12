图文：道观河边千棵意杨被啃秃图文：它不喜欢江水 请勿随意放生事主说：你最对不起的是女儿失主发红包感谢河南好心人两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗
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 第8版 现场
·图文：道观河边千棵意杨被啃秃
·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生
·事主说：你最对不起的是女儿
·失主发红包感谢河南好心人
·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗
楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.12 星期一
泰国捡的手机找到主人了
失主发红包感谢河南好心人
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）河南郑州两名女游客回国前，在泰国甲米机场捡到一部苹果手机，回国后发微博寻找失主。昨日，此事经本报报道后（昨日A07版），来自武汉的胡女士称，她正是手机的主人。
    胡女士说，她是武汉一家旅行社的领队，带团几天，旅途非常劳累。9日早上到甲米机场后，她坐在椅子上吃东西，手机放在扶手上。登机前，她急着清点旅客人数，匆忙之中忘记拿手机，上飞机后才发现。飞抵武汉后，胡女士联系了甲米机场和当地导游，也未找到，不抱希望的她当天就买了一部新手机。
    昨日中午，胡女士的朋友看到本报后，立即打电话给胡女士。胡女士看完报道后，基本确定是自己的手机。通过本报牵线搭桥，胡女士与智女士取得联系，在核实手机颜色、密码无误后，证实胡女士正是手机的主人。智女士称，将通过快递把手机寄给失主，胡女士也通过微信，向智女士发了一个红包表示感谢。


   