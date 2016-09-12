查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：道观河边千棵意杨被啃秃 ·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生 ·事主说：你最对不起的是女儿 ·失主发红包感谢河南好心人 ·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：道观河边千棵意杨被啃秃 · 图文：它不喜欢江水 请勿随意放 · 事主说：你最对不起的是女儿 · 失主发红包感谢河南好心人 · 两名女生夜宿酒店 自称手机钱财 8 现场 2016.9.12 星期一 泰国捡的手机找到主人了 失主发红包感谢河南好心人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）河南郑州两名女游客回国前，在泰国甲米机场捡到一部苹果手机，回国后发微博寻找失主。昨日，此事经本报报道后（昨日A07版），来自武汉的胡女士称，她正是手机的主人。

胡女士说，她是武汉一家旅行社的领队，带团几天，旅途非常劳累。9日早上到甲米机场后，她坐在椅子上吃东西，手机放在扶手上。登机前，她急着清点旅客人数，匆忙之中忘记拿手机，上飞机后才发现。飞抵武汉后，胡女士联系了甲米机场和当地导游，也未找到，不抱希望的她当天就买了一部新手机。

昨日中午，胡女士的朋友看到本报后，立即打电话给胡女士。胡女士看完报道后，基本确定是自己的手机。通过本报牵线搭桥，胡女士与智女士取得联系，在核实手机颜色、密码无误后，证实胡女士正是手机的主人。智女士称，将通过快递把手机寄给失主，胡女士也通过微信，向智女士发了一个红包表示感谢。





