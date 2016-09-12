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事主说：你最对不起的是女儿
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两名女生夜宿酒店 自称手机钱财
8
现场
2016.9.12 星期一
母亲教唆3岁女儿偷包 被抓后向事主说对不起
事主说：你最对不起的是女儿
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）大学生周末在商场做兼职，背包被人偷走，行窃的竟是一名母亲和她3岁的女儿。“孩子那么小，这个母亲对得起她吗？”昨日，虽然包已找回，但当事人沈同学的心情仍不能平复。
沈同学就读于汉阳一所高校，周末在一教育培训机构做兼职。前日上午，他和同事来到菱角湖万达广场2楼一电玩城做宣传推广，将随身携带的黑色双肩包放在门口的展台底下。中午12点左右，因忙着给电玩城内的小朋友发放气球，沈同学离开了展台，等他回来时，发现包不见了。
沈同学请电玩城工作人员调取了监控录像，发现竟然是一名女子让一个女童偷的。“包里面只有墨镜、移动电源、本子和笔，没特别值钱的东西。看到大人利用小孩做这种事，我难以接受。”沈同学打电话报了警。
记者通过监控录像看到，12点5分左右，一名中年女子拖着购物包走来。她凑到展台后面看了一下，随后将一名3岁左右的小女孩带到展台旁，徘徊了10多秒钟。过了一阵，她将小女孩引到展台旁边，自己往大门口走，女孩随即将展台下的双肩包提起来，抱着走到大门口。女子接过包，背在肩上，二人一起离开。
前日下午5点多，沈同学已准备回家，视频中的女子和小孩竟再次出现在电玩城。工作人员发现后将她拦住，并通知了沈同学，民警闻讯也赶到现场。该女子承认偷包，她说自己是外地人，租住在商场附近的民房，主要靠丈夫打工维持生计。沈同学和民警随后跟着该女子来到出租屋，取回了失物。“她一个劲地跟我说对不起，我对她说，你最对不起的是自己的女儿。”沈同学说，看到女孩那么小，他也不忍心再追究。民警也对女子进行了批评教育。