查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：道观河边千棵意杨被啃秃 ·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生 ·事主说：你最对不起的是女儿 ·失主发红包感谢河南好心人 ·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：道观河边千棵意杨被啃秃 · 图文：它不喜欢江水 请勿随意放 · 事主说：你最对不起的是女儿 · 失主发红包感谢河南好心人 · 两名女生夜宿酒店 自称手机钱财 8 现场 2016.9.12 星期一 市民在知音桥下捡到一条娃娃鱼 专家提醒 图文：它不喜欢江水 请勿随意放生 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 黄士峰）昨日，有市民在汉江边捡到一条娃娃鱼，上交给了动物保护部门。省野生动物保护中心专家称，这应该是有人放生的，他们吁请市民不要往江里放生娃娃鱼，因为水质根本不适合它生存。“我们捡到了一条四只脚的怪鱼！”昨日，家住汉阳郭茨口的市民王先生向本报热线报料，希望记者帮忙联系处理。记者发现，这原来是条国家保护动物娃娃鱼。

捡到娃娃鱼的是王先生的朋友施先生。他说，昨日清晨5时许，他在知音桥下晨钓时，发现这条鱼搁浅在岸边，于是便带回家，用塑料大盆装起来。街坊邻居们都不认识这种有四只脚的鱼，觉得很稀奇。

记者当即联系了省野生动物保护中心，有关专家介绍，长江和汉江的水质都不适合娃娃鱼生存。因此，在江边捡到的娃娃鱼，应该是有人放生的，在江里难以生存才游到岸边。救护部门一般都会将它运走，送到十堰等地水质好的溪流中放生。他们呼吁市民，勿将娃娃鱼在长江或汉江放生。

昨日下午，武汉市林业部门派员上门，救走了这条野生娃娃鱼。





