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两名女生夜宿酒店 自称手机钱财
8
现场
2016.9.12 星期一
市民在知音桥下捡到一条娃娃鱼 专家提醒
图文：它不喜欢江水 请勿随意放生
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 黄士峰）昨日，有市民在汉江边捡到一条娃娃鱼，上交给了动物保护部门。省野生动物保护中心专家称，这应该是有人放生的，他们吁请市民不要往江里放生娃娃鱼，因为水质根本不适合它生存。“我们捡到了一条四只脚的怪鱼！”昨日，家住汉阳郭茨口的市民王先生向本报热线报料，希望记者帮忙联系处理。记者发现，这原来是条国家保护动物娃娃鱼。
捡到娃娃鱼的是王先生的朋友施先生。他说，昨日清晨5时许，他在知音桥下晨钓时，发现这条鱼搁浅在岸边，于是便带回家，用塑料大盆装起来。街坊邻居们都不认识这种有四只脚的鱼，觉得很稀奇。
记者当即联系了省野生动物保护中心，有关专家介绍，长江和汉江的水质都不适合娃娃鱼生存。因此，在江边捡到的娃娃鱼，应该是有人放生的，在江里难以生存才游到岸边。救护部门一般都会将它运走，送到十堰等地水质好的溪流中放生。他们呼吁市民，勿将娃娃鱼在长江或汉江放生。
昨日下午，武汉市林业部门派员上门，救走了这条野生娃娃鱼。