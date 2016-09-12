查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：道观河边千棵意杨被啃秃 ·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生 ·事主说：你最对不起的是女儿 ·失主发红包感谢河南好心人 ·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：道观河边千棵意杨被啃秃 · 图文：它不喜欢江水 请勿随意放 · 事主说：你最对不起的是女儿 · 失主发红包感谢河南好心人 · 两名女生夜宿酒店 自称手机钱财 8 现场 2016.9.12 星期一 图文：道观河边千棵意杨被啃秃 罪魁祸首是杨扇舟蛾 村民可向林业部门申请救助 楚天都市报讯 图为：道观河边的意杨树叶被成片啃光



楚天都市报讯（记者张皓 通讯员陶明）害虫不仅将杨树叶蚕食光秃，还落入住户家中四处爬动，令人烦不胜烦。昨日，新洲旧街道观村村民反映，因为杨树较高，不知如何应对这样的害虫。

昨日下午，楚天都市报记者来到道观村上街村，在村民舒女士家看到，屋内虫子乱爬，墙上和农具上到处都是。“爬到身上会很痒。”舒女士说，上周，这种虫子已吃光了道观河边的意杨树叶，现在慢慢转移到四吴线公路两边的意杨树上。村民们担心，如果不及时灭虫，公路边的行道树也会很快被吃光。

记者从道观大桥向西北望去，村民们房前屋后的意杨树一片萧条，树叶被虫子啃食得光秃秃的，粗略统计有上千棵意杨树遭殃。村民们认为，往年都有飞机洒药，今年没有，因此虫害暴发。

记者将虫子的图片发给昆虫专家确认，这是杨扇舟蛾，又名杨树天社蛾，是杨树的主要害虫。其幼虫危害杨树和柳树的叶片，能在短期内将叶片吃光，影响树木生长。由于幼虫繁殖快、数量多、分布广，为我国林业重要害虫之一。

新洲林业局有关负责人介绍，道观河景区主要以松树为主，飞机洒药也是针对松毛虫，对杨扇舟蛾并无效果。今年在7月的暴雨后，至今一直干旱，因此意杨树虫害暴发。村民房前屋后的意杨树，属于自家栽种的经济林，不属于生态林，因为树枝较高，村民自身也确实无法防治。该区仅有一台鼓风机，可以将配好的药水往树枝上喷洒，一般用于治理行道树上的虫害。村民若有成片的杨树林受灾，可向林业站申请救助。





