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楚天都市报记者吕锐 实习生欧阳春柳 摄影：楚天都市报记者李辉萧颢



健康又时尚的休闲方式有很多，比如去健身房。

作为一种都市生活潮流，健身如今不仅仅是为了瘦身减肥这么简单，更多人要瘦得好看——拥有更自信的身材，能在朋友圈秀一下自己的马甲线、人鱼线，甚至A4腰。

随着这股潮流的兴起，私教健身室在江城遍地开花，提供个性化一对一指导的私人健身教练（以下简称私教），也迅速火了起来。



个案

女白领一个月瘦身12斤



29岁的女白领孙芸家住武昌徐东，是一个两岁男孩的妈妈。一个月前，孙芸开始在家附近一处写字楼内的私人健身室健身。当时她的体重是56公斤，自我感觉腹部、大腿上的赘肉比较多。

9月8日上午10时，楚天都市报记者来到这家健身工作室探访，私教郭耀淞正在指导孙芸锻炼：15分钟的热身后，是仰卧起坐、卷腹、手持哑铃深蹲等训练。过程中，郭耀淞一直在身边指导，并不停予以鼓励。最后，私教又为孙芸进行20分钟的肌肉拉伸和放松，“运动后的拉伸和放松非常重要，不仅可以避免损伤，也可以避免小腿等部位因肌肉堆积变粗。”郭耀淞告诉记者。

上完这次课，孙芸一称体重，已降至50公斤。“一个月上了13次课，瘦了12斤，差不多一节课瘦一斤。”孙芸感到很满意。

毕业于江汉大学，在武汉体院进修过的郭耀淞讲起健身来头头是道，23岁的他年龄不大，做私教已有2年。他告诉记者，锻炼是一方面，控制饮食也很重要，孙芸每日三餐的搭配都有要求，且三餐的内容都要用手机拍下来发给私教，“多了少了，哪些不能吃，我都要进行监控和指导。”

记者看到，这家健身室在写字楼的22楼，室内面积约100平方米，里面摆放有两台跑步机及哑铃、杠铃、瑜伽垫等器械，有卫生间和沐浴房，同时有3名学员在上课。来健身需要办会员卡，分为20节课和40节课两种，各收费4000元和8000元，折合一节课200元。



探访

私教健身室今年爆发式增长



在距该健身室约1公里远的水岸星城B区H16栋顶楼复式里，一个月前开了一家名为“塑”的私人健身室。记者看到，两层健身室加上露台有300平方米左右，装修和器械都比较个性化。

32岁的老板鲍奕辰有一副专业运动员的体格，上前一问，果不其然，毕业于武汉体院的他，此前是散打国家一级运动员。“一年前我陪老婆去上私教课，教练夫妻是一对专业的健美运动员。”鲍奕辰说，后来双方一合计，两家人就成了合作伙伴，联手开了这家私教健身室。“我们这里的6名教练，都是国家一级运动员出身，且有多年的健身教练经历，所以我们的收费略高，一节课280元。”

9日下午，记者在中北路、东湖路附近走访发现，中北路旁的锦绣江南小区和德成中心写字楼里，各有一家私教健身室；东湖路到双湖桥路段，楚天粤海国际酒店、滨湖大厦及弘毅大酒店里，也各有一家私教健身室。

武汉市思迈威体育管理有限公司在武汉开了13家私教工作室，基本都建在高档酒店健身房内。

该公司老总李晨告诉记者，2013年私教在武汉火起来，特别是今年来开始爆发式扩张。据业内统计，目前武汉中心城区私教健身室在1000家左右，私教人员 7000—10000名。一般一节课200—300元，特别优秀的私教一节课收费高达千元。“健身市场需求火热，我们计划明年底在武汉开店达到50家，会员发展到2万人。”



现象

年轻妈妈成健身主力军



私教市场火了，顾客主要是哪些群体呢？

记者在武昌中北路、徐东、汉口二七路、江汉路多家健身室走访发现，年轻女性成为私教健身室的主力军。“生孩子后身材走样，特别是随着年龄增长内分泌发生变化，更容易发胖。”31岁的杨柳家住汉口二七路，是两个孩子的妈妈。她告诉记者，从半年前开始，发现身边的女性朋友大都在健身，每天在微信朋友圈里发的都是健身图片和各种营养减肥餐，而且身材变化确实很明显，自己就和老公一起也开始找私教健身。“每天有私教督促着练，跟以前自己尝试的减肥健身确实不一样。”杨柳说，夫妻二人同时开始健身，互相督促效果也比较好，以前老公喜欢宵夜、喝酒、熬夜，自从开始健身后，这些坏习惯慢慢都改了。

思迈威体育管理有限公司统计数据显示，私教健身会员以25—40岁人群为主，其中男女比例约3:7，会员群体收入相对较高，前来锻炼的目的主要为减脂、塑形。“我从事了10多年的健身私教，特别明显的感受，就是近年来会员以25岁以上的年轻妈妈居多。”私教杨皓文是第十四届省运会男子健美75公斤级冠军，他告诉记者，这些年轻妈妈主要目的是减脂塑形，一般两个月可减掉体重4—5公斤。

记者走访发现，私教主要群体除了体育专业毕业生、专业运动员，还有退伍军人以及曾经的健身会员。私教市场的火爆，也带动了私教培训的商机，针对私教的培训班、私教健身室营销策略的培训会议也应运而生。

健身热也带动了减肥餐的热销。记者上网发现，江城不少网店提供营养餐订购，客户提前一天点餐，商家会在第二天准时将营养餐送上门，价格多在35元左右一份。



隐忧

门槛低市场混乱亟待监管



最近几天，在汉口南京路上班的梁先生有点烦：一个月前，他在一家私教健身室办了8000元的卡，对方给他安排了最好的私教。然而，最近他发现这名私教越来越难预约了，而且上课明显不如以前上心，课后的肌肉拉伸和按摩放松，也比以前敷衍了很多。“唉，卡一办，服务态度就变了。”梁先生无奈地摇头说，想换一名私教吧，又怕尴尬。

上月12日，楚天都市报曾报道了汉阳市民李女士的遭遇：李女士花8640元买了36节私教课，一节都没上，私教就跳槽了，李女士想退费，却被告知要按课程总额扣掉30%的违约金，即2592元。李女士愤而向琴台工商所投诉。

工商部门相关负责人告诉记者，私教流动性很强，当下随着健身私教火热，对服务不满意、教练离职、转让及退卡已成投诉热点。

记者走访发现，相比于开设在酒店、写字楼的私教健身房，开在居民小区内甚至自己家里的私教健身房占了绝大多数。这些健身室鲜有营业执照等相关登记，其合法性及安全性，以及如何监管，亟待相关管理部门关注。

此外，业内人士指出，私教的火热需要大量的专业教练，但目前私教水平参差不齐，很多都没有专业背景，通过短期培训就上岗。同时，目前健身行业对私教上岗资质并没有统一标准，私教从业门槛完全由各家健身机构自己把握，很多私教都不懂医学相关知识及急救知识，存在极大的安全隐患。





