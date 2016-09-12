查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 调查 ·武汉消防温馨提醒：初秋季节蛇易串家门 市民多加防范 ·图文：黄陂一工业园垃圾困局待解 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 武汉消防温馨提醒：初秋季节蛇易 · 图文：黄陂一工业园垃圾困局待解 4 调查 2016.9.12 星期一 生产生活垃圾要分类处理 物业运力捉襟见肘 图文：黄陂一工业园垃圾困局待解 楚天都市报讯 图为：物业正在研究方案，尽快清运园内垃圾



楚天都市报记者张皓 摄影：楚天都市报记者黄士峰



黄陂盘龙城佳海工业园有500多家服装厂和上千家商铺。前不久，因为汉口北垃圾焚烧厂只接受生活垃圾，工业园的布匹边角余料等生产垃圾，则需要运到40多公里开外的阳逻陈家冲垃圾填埋场。目前，工业园物业公司的5台垃圾转运车因运力不足，导致部分服装厂遭遇垃圾围困的窘境。目前，物业公司正在紧急研究解决方案。



数十家服装厂遇垃圾困扰



“我们厂门口的垃圾成堆，已经有半个月没有人来清理了！”昨日上午，在黄陂佳海工业园一家服装厂打工的代师傅反映，这个工业园里的很多服装厂，都同样遭遇垃圾围困，估计有几十家，每家门口都有几平方米到数十平方米不等的垃圾，“有的地方都长了蛆，臭得受不了！”

昨日上午，记者来到佳海工业园探访。D区一家尚未挂牌的服装厂门卫师傅介绍，他们才搬来没多久。门口的垃圾积存三四天了，暂时还没有人来清理。早上看到有垃圾车在附近的路口转运垃圾，后来装满了调头就走了，听说是运不过来。

附近的玉红时装和雯骏时装两家厂门口，分别堆放了十个和六个大编织袋装的生产垃圾。据玉红时装的门卫师傅介绍，以前都是一天一收，最近几天，不知为何没有看到垃圾车来转运了。

记者沿路探访发现，H区的一些服装厂，门口垃圾堆积现象较为严重。在“艾尔菲洋”服装厂旁的一个十字路口，就有四处垃圾堆。每处都有数十平方米。这些垃圾都是散落在地，生活垃圾和布匹边角余料等生产垃圾混合在一起，恶臭扑鼻。“垃圾费都是交了的，不知为何没人清运。”走访中，许多服装厂的人员向记者表达了同样的疑惑。



有人甚至将垃圾倒到湖边



在新发拉链厂门口附近，也堆满了数十平方米的垃圾，占去了水泥路面的一大半，车辆通行都有些困难。“你看，蚊蝇乱飞，又这么臭，谁受得了！”看到老板1岁多的儿子在门口玩耍，站在门口照料的周先生赶紧往屋里拉，门口到处都是垃圾，根本都不敢带孩子出来玩。

周先生说，他们是做拉链的，基本没有生产垃圾。门口的生产垃圾，都是附近的两家服装厂产生的，已经有10多天没有人来清理了。

在不远处的两家服装厂门口，记者看到，其中一家的垃圾都用大塑料袋装好，堆放在公司落地石牌门下，因为垃圾有一两米高，甚至挡住了厂名的一部分。另外一家服装厂的大门两边，也有很多袋垃圾，有的散落在外。“有的实在没有位置放了，都自找出路，丢到了附近的后湖边。”周先生说，前两天，他送货时，就看到有人骑着电动车，将袋装的垃圾，丢到了附近的后湖边。

记者顺着周先生指引的方向，通过一条小土路来到后湖边，发现土路两边，确实有少量的垃圾。



两种解决方案有待确定



“情况突然发生变化，我们也是措手不及。”记者来到武汉佳海物业管理有限公司，徐经理表示，物业也在想尽快将积压的垃圾运走，可目前运力确实满足不了。

徐经理解释，以前，工业园的生活垃圾和生产垃圾混合在一起，都是运往附近的汉口北垃圾焚烧厂处理，物业公司的5台垃圾转动车可以正常保障园区的垃圾清运工作。两周前，黄陂区城管委下发通知，要求工业园的垃圾实行分类，生活垃圾和生产垃圾必须分开，生活垃圾运往汉口北垃圾焚烧厂处理，生产垃圾则要求运往新洲阳逻的陈家冲垃圾填埋场处理。“到陈家冲垃圾填埋场，单边距离就有40多公里，加上汉口北交通不畅，经常堵车，目前运力完全跟不上。”徐经理说，目前整个园区有500多家服装厂，上千家商铺。5台垃圾车，其中3台负责转运每天的生活垃圾，另外2台负责转运生产垃圾。因为路程远，且生产垃圾比较占空间，8吨的垃圾车实际上只能装3吨的生产垃圾，所以造成目前的生产垃圾积压。

徐经理算了一笔账：虽说服装厂交了费，但小厂收的是500元/年，大厂也只有1500元/年，除去停工期间，一年按8个月计算，平均每天只有6.25元，这些钱确实有点不够用。

情况发生变化后，他们已向园区的经营户发出通知，要求垃圾必须分类，否则不拖；必须打包，保护环境，节约时间，方便转运；目前运力不足的情况下，首先保证生活垃圾的清运。

就垃圾清运问题，徐经理说，他们已经紧急召开了三次会议，专题研究解决方案：一是物业公司自己增加投入，购买钩臂箱和垃圾车等转运设备，二是委托第三方清运公司，“目前还在测算费用问题，综合考虑后看哪种方案更合适，争取尽快拿出解决办法。”



分类处理只为减少环境污染



昨日，记者从黄陂区城管委了解到，该委确实下发过通知，要求该工业园进行垃圾分类，然后再分别送运处理。

据汉口北垃圾焚烧厂有关负责人介绍，该厂原来和政府签订的合同就是只接收生活垃圾，因为不知道工业和生产垃圾里面会含有什么有害物质，因此不好处理，周边居民对环境问题也比较敏感。随着国家对环境保护要求的逐步提高，因此，该厂向政府部门提交了报告，要求对垃圾进行前端分类，该厂只接收生活垃圾。

这位负责人解释，只有对垃圾进行前端分类，后端处理效果才会更好。另外，今年初，该厂斥资一亿多元，还从芬兰引进了末端分类设施，以保证焚烧的状况更好，将垃圾处理得更彻底，从而降低污染。





