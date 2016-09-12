查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 调查 ·武汉消防温馨提醒：初秋季节蛇易串家门 市民多加防范 ·图文：黄陂一工业园垃圾困局待解 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 武汉消防温馨提醒：初秋季节蛇易 · 图文：黄陂一工业园垃圾困局待解 4 调查 2016.9.12 星期一 武汉消防温馨提醒：初秋季节蛇易串家门 市民多加防范 楚天都市报讯 天气逐渐转凉，每到初秋季节，也是蛇产卵、交配的季节，蛇的活动异常活跃。而蛇以老鼠、蚯蚓、小昆虫等为主食。在不少老社区、老房子里，正好有它们需要的食物，蛇出现的几率自然相对高一些。连日来，武汉市消防局就接到多起群众报警，称家中来了“不速之客”，需要消防官兵前去解忧。在此，市消防官兵提醒广大市民，如遇蛇进入屋内切不可慌乱，要掌握正确的措施将其驱逐。

如何防蛇进家？首先，市民要注意清理房前屋后杂草及家中杂物，不要给蛇提供温湿环境；第二，家中出现老鼠洞等，要及时将洞口堵住；第三，可以在房子周围撒一些雄黄粉、大蒜泥等带有刺激性气味的东西。

如果蛇进屋了，也不用慌张，蛇一般不会主动攻击人类，但也不要主动对它进行攻击，尤其是用脚去踩，只要把它赶出去就可以了。如果自己害怕而不敢驱逐，可以拨打119请消防官兵来帮忙。如果被蛇咬伤，尽可能记住蛇的头形、体色，提供给医生作为急救的参考依据。

此外，在野外露营时，也应避开蛇鼠洞、乱石堆或灌木丛等地点，营地周围的杂草要铲除干净，同时在营地周围撒上一些带有气味的驱蛇物品，比如：雄黄、石灰粉、草木灰和水浸湿后的烟叶等。露营时应将帐篷粘口完全合上，睡前检查床铺，压好帐篷，早晨起来检查鞋子。若露天宿营，尽量不要用树枝、树叶或杂草作铺垫物。注意保持营地的清洁，垃圾及时清理掩埋，避免招来老鼠、蜥蜴等蛇喜爱捕食的小动物。





