查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：履职尽责好老师 守望每一朵花开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：履职尽责好老师 守望每一 3 关注 2016.9.12 星期一 图文：履职尽责好老师 守望每一朵花开 楚天都市报讯 图为：“飞飞妈妈”梁飞和孩子在一起

图为：聂品华拥抱她的“折翼天使”

图为：学生给禹诚送上为她打造的塑像作为教师节礼物

图为：新教师代表进行职业宣誓

图为：学生向“父子教师”胡茂香、胡德刚鞠躬表示感谢



楚天都市报记者罗欣 通讯员梁炜 摄影：楚天都市报记者曲严



面对讲台，背靠黑板，在时光的长河里，是他们把一个个40分钟，用辛劳的汗水编织成无数耀眼的光环。他们坚信爱和智慧走过的地方，每一株蓓蕾都会绽放。

不忘初心，别样精彩。这，就是我们的好老师！

第32个教师节，湖北省教育厅向社会推介了一批在各级各类学校履职尽责的“四有”好老师，让我们来读读他们的故事。



关键词：有理想信念

代表人物：“父子教师”胡茂香、胡德刚 特校校长聂品华



在一处大门紧锁、空荡荡的院子里，如果不是传来的读书声，谁也想不到这是一所学校。因学生极少，读书声显得非常微弱。

地处鄂州偏远乡村的这所赵怡忠小学，因为胡茂香、胡德刚父子两代人近30年的接力坚守和爱岗敬业，孩子们才可以就近入学，才可以打好考入名牌大学的基础。

当记者问，在几十年漫长的坚守里，最幸福的时刻是什么？他们说：学生有好的前途最幸福。

同样坚守的还有好老师聂品华。她是应城市特殊教育学校校长，从教30多年来，她用爱守望每一朵花开，“我的梦想是让更多的折翼天使能够自食其力，过上有尊严的生活。”现在，她的梦想正在实现，一批又一批的特殊孩子走向社会后，能够像正常人一样生活。有的还成了明星理发师、成了制衣厂最棒的缝纫手……



关键词：有道德情操

代表人物：“舍身护生”徐美容 抗洪救灾教师群体



去年12月16日下午，英山县长冲初中的老师徐美容，面对校门口马路上飞驰而来的摩托车，她奋勇推开身边学生，自己却身受重伤，被送往医院治疗。

徐美容在最危急的时刻，做出了一个老师应该做出的选择：学生比天重。

今年，徐美容获评“湖北省十佳师德标兵”。现在，她的身体虽然恢复得不错，但并没有完全康复。她却执着地一遍遍跟校长说，“如果可以，能不能还让我当班主任。”

教师节里，孩子们画了一幅母鹰护雏的油画送给她。画面就像当初她护着学生一样。

有道德情操的好老师，在危险面前永将学生安全放在首位，在洪流中也绝不后退。在刚刚过去的夏天，全省共有4.5万余名教师和教育机关干部，直接在一线参与抗洪救灾及恢复重建工作，确保了师生生命安全、确保了秋季学期正常开学，他们用实际行动谱写了一曲曲赞歌。



关键词：有扎实学识

代表人物：“双冠教师”禹诚 “严师”肖文精



前晚，在央视“2016寻找最美教师”颁奖晚会上，武汉市第二轻工业学校教师禹诚，荣膺“全国最美教师”（全国仅10人）荣誉。此前，她同时获评“全国教书育人楷模”（全国仅10人)，一人独揽全国“双冠”。

禹诚是有扎实学识的教师代表。23年前，她从名校毕业后，选择到中职任教。她是数控专业学生们的金牌教练，也是一名上得了讲台、下得了车间的“双师型”教师。她假期泡在车间，自己练技术、给学生集训，十余年没有寒暑假。她把“工匠精神”传递给每一位学生，教育他们把每一个零件做到极致。正因为秉承了这种对完美的追求，她带的学生在全国数控大赛上屡获大奖。

在德国留学的学生宣俊说，他每天早上8点就要进化学实验室，一直工作学习到12点。如此高压力的环境下，他说是老师的一句话让他坚持了下来，“我能做到的，我的学生也应该能做到。”

宣俊口中的好老师，是华中师范大学化学学院教授肖文精。13年前，肖文精放弃美国优越的条件，回到了化学学科尚不发达的华师，创立了自己的研究组，一手科研，一手教学，一步一步地埋头苦干。华师化学学院的大学生们，都知道肖文精是全院123位老师中要求最高、最严的老师，对他既爱又敬。

13年来，在肖文精的门下，共涌现出了6名德国洪堡学者，所培养的学生获得过全国百篇优秀博士学位论文、全国百优提名奖、湖北省优秀博士论文、湖北省自然科学奖等多项荣誉。他的科研也受到国内外同行的关注，在国外著名学术刊物上发表论文140多篇，被他人引用5000多次。



关键词：有仁爱之心

代表人物：“飞飞妈妈”梁飞 90后乡村教师方荣



20多年来，武汉市新河街学校语文教师梁飞，把每个学生都当成自己的孩子。她尤其关爱“流动花朵”和残疾贫困学生，经常资助他们，并把孩子们带回家同吃同住。她也被学生亲切地称为“飞飞妈妈”（本报曾连续报道）。

和梁飞一样爱生如子的，还有罗田县希望小学的90后乡村女教师方荣。她10多平方米的宿舍里，一大半是学生的天地，放学了，学生总爱挤进她的卧室喝水、聊天。宿舍放了两张床铺，一张自己的，一张是留给体弱多病的学生，她说，这样好在夜里照顾学生。夏天，她组织学生把寝室打扫干净，每晚都要给学生点上蚊香；冬天，她帮学生关好门窗，晒被子。如果哪天没有去学生寝室看一看，她总觉得像是少了点什么，她说：“只有这样才能睡得踏实。”

编后

履职尽责的老师，才是好老师；有好老师，才有好教育；有好教育，老百姓才能满意。近年来，湖北省坚持“优者从教、教者从优”，切实加强全省教师队伍建设，把履职尽职作为教师教书育人的根本要求，各级各类学校涌现出一大批爱岗敬业的“四有”好老师，湖北省连续三年蝉联全国最美教师榜。

第二届（2016年）“楚天园丁奖”、2016年全省农村优秀教师和农村优秀教育工作者获奖名单，详见湖北省教育厅官方微信（打开微信“通讯录”页面，点击右上角的“+”号，查找公众号“湖北省教育厅”，然后点击“关注”），或登陆“看楚天”APP查看。





