严明纪律确保“双节”风清气正中午被抓现行 晚上继续摆酒图文：红绿灯倒计时为何多数设为9秒
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 第2版 要闻
·严明纪律确保“双节”风清气正
·中午被抓现行 晚上继续摆酒
·图文：红绿灯倒计时为何多数设为9秒
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.12 星期一
中午被抓现行 晚上继续摆酒
鄂东一干部违规办生日宴被撤职
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌 实习生王云英）昨晚，省纪委官网发布“每周一案哪些红线不能踩”第45期。本期讲述，8月11日，鄂东某县一名干部迎来36岁生日。他中午大摆生日宴，被纪委抓了现形,晚上明知故犯，再次摆酒席,结果受到撤销党内职务和行政撤职处分。
    8月11日，该县纪委接到群众举报，反映县直某单位党组副书记、副局长尹某某在酒店大肆操办生日宴。县纪委工作人员赶到现场后发现，尹某某为庆祝自己36岁生日，午餐在酒店置办酒席10桌，除亲戚外，还邀请朋友、同事及个体老板等非亲戚关系人员参加宴席。工作人员当即现场取证并对尹某某进行批评教育，责令其对违规操办生日宴的行为予以纠正。当晚，尹某某明知故犯，再次摆酒席6桌，邀请非亲戚关系人员参加。
    经县纪委查实，当天尹某某共收受朋友、同事及个体老板等非亲戚关系人员36人礼金10600元。根据党纪规定，县纪委研究决定并报县委批准，给予尹某某撤销党内职务处分。根据《行政机关公务员处分条例》相关规定，县监察局研究决定并报县政府批准，给予尹某某行政撤职处分。


   