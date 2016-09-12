查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·严明纪律确保“双节”风清气正 ·中午被抓现行 晚上继续摆酒 ·图文：红绿灯倒计时为何多数设为9秒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 严明纪律确保“双节”风清气正 · 中午被抓现行 晚上继续摆酒 · 图文：红绿灯倒计时为何多数设为 2 要闻 2016.9.12 星期一 武汉通报一批违反中央八项规定精神典型案件 严明纪律确保“双节”风清气正 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 通讯员杨华 段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，今年以来该市查处的违反中央八项规定精神、省委六条意见和市“十一项禁令”典型问题案件。武汉市纪委要求，中秋、国庆佳节将至，全市各级各部门要紧盯重要时间节点，把握不变的节奏，着力查处违规公款吃喝、公款送礼、公款旅游，以及借节庆违规发放津贴补贴或福利等突出问题，确保节日风清气正，坚决防止“四风”反弹回潮。

典型案例一：蔡甸区原区委常委、宣传部部长郭笑撰违规配备使用公车、违规套取资金发放津贴补贴等问题。

2013年5月，蔡甸区委宣传部违规借用其他单位车辆供郭笑撰使用至去年8月归还。同时在未经区政府同意的情况下，擅自为区文明办违规配备公车一辆。2013年4月至2014年1月，区委宣传部违规套取资金66.7555万元，其中自设项目给机关工作人员发放奖金、津补贴31.68万元；为其司机违规发放津补贴4.2万元。今年6月15日，市纪委给予郭笑撰党内严重警告处分。

典型案例二：青山区卫计委副主任程明等人违规接受业务往来企业吃请问题。

去年11月29日至12月2日，区卫计委副主任程明、市九医院副院长黄建军、西药房行政副主任谈悦等人赴天津考察期间，四次违规接受业务往来企业的宴请。今年6月7日，青山区纪委给予程明党内严重警告处分;区卫计委给予黄建军行政记过处分;区卫计委党委给予谈悦党内严重警告处分。

典型案例三：汉阳区鹦鹉船厂厂长周海骆等人违规公款吃喝问题。

今年2月15日，武汉医用材料厂留守办公室负责人张友涛用公款在汉阳区“风情镇洲头人家”餐馆宴请新风藤器厂留守办公室负责人林杰、鹦鹉船厂厂长周海骆，共消费1150元。同月18日，周海骆用公款在汉阳区三里坡“山里人”餐馆宴请林杰、张友涛，共消费715元。6月24日，汉阳区鹦鹉街工委给予林杰党内严重警告处分、给予周海骆党内警告处分、给予张友涛党内警告处分。

典型案例四：武汉公交三公司党委书记、副经理潘国桃大办婚丧喜庆问题。

今年5月28日，潘国桃为其子操办婚宴，邀请亲属以外的人员参加，违规收受礼金9800元。6月7日，市公交集团公司党委给予潘国桃党内严重警告处分，对违规收取礼金9800元予以收缴，对违规参与婚礼的1名党员员工进行约谈，对14名党员管理人员给予诫勉谈话处理。

典型案例五：武汉工业科技学校校长王德宏办公用房超标问题。

去年7月，王德宏在青山区违规配置使用办公用房专项整治工作中，采取与其他同志合用一间办公室的形式，通过了区教育局的检查验收。2016年春季，王德宏擅自恢复使用其原超标办公室。今年7月4日，青山区教育局党委给予王德宏党内警告处分。





