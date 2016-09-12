查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉交警为您解读江城信号灯 ·图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲儿子 ·“寻师热线”已助部分读者找到恩师 ·江城私人健身教练有点火 ·多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬 ·《长江经济带发展规划纲要》印发 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 武汉交警为您解读江城信号灯 · 图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲 · “寻师热线”已助部分读者找到恩 · 江城私人健身教练有点火 · 多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬 · 《长江经济带发展规划纲要》印发 · 广告 1 要闻 2016.9.12 星期一 《长江经济带发展规划纲要》印发 强调发挥上海武汉重庆核心作用 长江中游城市群列入三大增长极 楚天都市报讯 图为：长江经济带覆盖省（市）



综合新华社、央视报道《长江经济带发展规划纲要》近日正式印发。《纲要》从规划背景、总体要求、大力保护长江生态环境、加快构建综合立体交通走廊、创新驱动产业转型升级、积极推进新型城镇化、努力构建全方位开放新格局、创新区域协调发展体制机制、保障措施等方面描绘了长江经济带发展的宏伟蓝图，是推动长江经济带发展重大国家战略的纲领性文件。

《纲要》围绕“生态优先、绿色发展”的基本思路，确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局。

“一轴”是以长江黄金水道为依托，发挥上海、武汉、重庆的核心作用，构建沿江绿色发展轴。推动经济由沿海溯江而上梯度发展。

“两翼”分别指沪瑞和沪蓉南北两大运输通道，这是长江经济带的发展基础。通过促进交通的互联互通，增强南北两侧腹地重要节点城市人口和产业集聚能力。“三极”指的是长江三角洲、长江中游和成渝三个城市群，充分发挥中心城市的辐射作用，打造长江经济带的三大增长极。“多点”是指发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用，加强与中心城市的经济联系与互动，带动地区经济发展。

同时，《纲要》提出了多项主要任务，具体包括保护和修复长江生态环境、建设综合立体交通走廊、创新驱动产业转型、新型城镇化、构建东西双向、海陆统筹的对外开放新格局等。

推进新型城镇化是长江经济带发展的重要任务之一，长江上中下游城镇化水平和质量差别很大，推进新型城镇化不能搞“一刀切”，而是要大中小结合、东中西联动。《纲要》围绕提高城镇化质量这个目标，提出了优化城镇化空间格局、推进农业转移人口市民化、加强新型城市建设、统筹城乡发展等重点内容。





