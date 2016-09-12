武汉交警为您解读江城信号灯图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲儿子“寻师热线”已助部分读者找到恩师江城私人健身教练有点火多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬《长江经济带发展规划纲要》印发广告
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·武汉交警为您解读江城信号灯
·图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲儿子
·“寻师热线”已助部分读者找到恩师
·江城私人健身教练有点火
·多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬
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楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.12 星期一
多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）本周四迎来中秋佳节，当天江城市民可赏明月吗？从昨日最新预报来看比较悬。
    本周前三天，全省大部地区都是多云天气，只有恩施地区周三会有阵雨飘洒。中秋假期的前两天（周四周五），东部地区将有阵雨打扰，其他地区多云，中秋假期第三天（周六）全省将转为晴到多云。因东部地区有阵雨，而且其他地区又是多云，所以中秋当天武汉市民想赏明月估计比较悬，但不是没有可能。
    本周全省高温略有波动，在30℃上下荡秋千：周一至周三高温30℃-33℃，中秋节期间会有所回落，周四周五27℃-30℃，周六29℃-32℃。
    具体到武汉，本周以晴天到多云为主，低温20℃-22℃，高温周一至周三32℃-33℃，周四周五有阵雨飘落，高温会降至29℃，周六周日高温30℃-31℃。


   