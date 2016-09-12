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要闻
2016.9.12 星期一
“寻师热线”已助部分读者找到恩师
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛）“在报纸上看到她登载的信息，又是惊喜，又是感动。”昨日，中南财经政法大学退休的蔡施复教授拨通本报热线，说他就是本报登载的寻师表中的一名老师。连日来，本报“寻师热线”接到不少热心读者打来的电话和发来的邮件，提供线索，帮助部分市民寻找到当年恩师。
家住汉口的陈女士，前日通过本报联系寻找蔡施复老师。陈女士告诉记者，蔡老师1974年在江汉区东方红中学担任高二（6)班班主任，同时是一名英语老师。“蔡老师气质儒雅，对学生特别有耐心，除了鼓励学生们学外语走向世界，还十分关心学生们的生活。”陈女士回忆，那时候她家境不太好，经常在学校不吃午饭，有几次蔡老师发现后掏出自己的粮票，带她到食堂就餐。
昨日，陈女士通过电话联系上蔡施复老师，她对蔡老师当年对自己的帮助表示感谢，关切地询问他身体状况。
蔡施复老师告诉记者，如今他已经70岁，当年他在东方红中学任教4年多，正值国家恢复高考，他考取中南财经政法大学，之后读研，并留校任教，与中学的学生们渐渐失去联系。蔡施复老师表示，今年教师节当天，他在报纸上看到以前的学生还记得他，并且在寻找他，让他十分感动，对他而言这是最好的教师节礼物。
市民齐先生昨日也通过本报热线提供线索，“我看到报纸上有位熊先生在寻找刘桂兰老师，根据描述很像我认识的一个朋友的老公。”齐先生将对方的电话号码留给本报热线，希望能帮到熊先生。
家住汉口的朱爹爹，今年85岁了，他替儿子寻找他的中学老师，原武汉15中学的杜佐华，“当年我在外地工作，是杜老师帮我托管照顾了几年孩子。”朱爹爹说，这份恩情他一直没忘，他要和儿子一起好好谢谢杜老师。昨日，根据读者黄先生提供的线索，朱先生联系到目前在湖北大学的杜佐华老师。
岁月悠悠，师恩难忘。不少当年的青少年学生，如今已步入中年甚至老年，寻找恩师情真意切，如果您有相关线索（参看9月10日、11日相关报道），请通过两种方式与本报联系：拨打寻师感恩热线027—86777777；或发送至电子邮箱sks121@126.com。