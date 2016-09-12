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今年68岁的王玉庆，结婚40年一直和岳父岳母同住。几十年如一日，他将二老照顾得无微不至。如今，岳母已是91岁高龄。近日，王玉庆作为敬老爱亲的典范，被评为“洪山好人”。

楚天都市报记者魏铼摄

图为：68岁女婿悉心照顾91岁老岳母



楚天都市报记者郭文杰 摄影：楚天都市报记者魏铼 通讯员张庆芳



王玉庆用轮椅推着岳母李生秀散步，是洪山区卓刀泉街高创家园小区几乎天天可见的一道风景。“婆婆，您儿子对您真孝顺啊。”常常有人以为王玉庆是李生秀的儿子，这时李生秀总是自豪地说：“我哪有儿子啊，他是我女婿。”

王玉庆今年68岁，和妻子结婚40年了，一直跟岳父岳母同住。几十年来，他一直把岳父岳母当做自己的亲父母来孝顺，照顾得无微不至。如今，岳母已91岁高龄。近日，王玉庆作为敬老爱亲的典范，被评为“洪山好人”。



幼时父亲去世母亲改嫁 他把岳父母当父母孝顺



“说实话我做得也不是蛮好，都是在同一口锅里吃饭的，照顾岳父母也是我应该做的。”当记者来到王玉庆家时，他连连说，自己做得真的是微不足道，不值得一提。68岁的王玉庆，头发已花白，脸上一道道皱纹也显露着沧桑。

王玉庆出生在一个贫苦的农村家庭，3岁时父亲便去世了，几年后母亲改嫁，他在姑妈的照顾下长大。1976年，在亲朋的介绍下，王玉庆与张维英结为夫妻。从结婚开始，王玉庆便和岳父岳母住在了一起。由于自小缺少父爱母爱，王玉庆自然而然将岳父岳母当成自己的父母。

王玉庆和妻子生了两个可爱的女儿。由于两人都要上班，两个女儿白天就交给岳母带。王玉庆至今都记得，有一次他下夜班，都半夜了，路过河边看到岳母还一个人在河边洗尿布。“那时候没有自来水，洗东西都到河边洗，那么晚我走在路上都有点怕，她还一个人去洗尿布。”从那时起，王玉庆打心里觉得，岳母就是自己的亲娘，要像对亲娘一样孝顺岳母。

岳父岳母年轻时还算健朗，进入晚年后，身体开始出现了许多毛病。岳父前后中风过三次，到最后已经基本瘫痪在床。前前后后反复住院、出院了好几年。有很长一段时间，岳父躺在病床上插着尿管，大小便不能自理。王玉庆并不嫌弃，每天都定时给岳父收拾大小便、更换尿管，还给他擦身子，洗床单。直到2007年，王玉庆的岳父过世。“岳父生病遭了很多罪，以前他那么健康，到最后瘦得皮包骨头，我看在眼里，疼在心上。”回想起岳父生病的那段日子，王玉庆的眼眶湿润了。



岳母和妻子常半夜腿痛 他几年没睡过一个好觉



岳母李生秀进入晚年多病齐发，不仅有高血压、高血脂、骨质增生、胆结石，双腿静脉曲张也非常严重。“我家乡在枝江，年轻的时候家乡常发洪水，我的双腿常常泡在水中，落下了病根。”李生秀说，她的双腿不仅有严重的静脉曲张，还有关节炎，走路很困难，只能扶着轮椅走几步，晚上还经常腿疼。记者看到，李生秀的双腿有大片的紫色淤痕，一些血管凸起清晰可见，这是严重的静脉曲张的表现。家人曾带她去看医生，医生认为她年事已高，不适合做手术。

前几年，王玉庆和妻子张维英每天都要把老人扶下楼，再把轮椅搬下楼，推着老人散步，扶着老人在树荫下走几步。

张维英几年前一次走夜路跌倒，摔断了右腿。骨头虽然接上了，但腿老是疼痛。“后来去不少医院做了很多检查，都查不出什么问题。”张维英说，如今几乎每天晚上腿都会痛，痛起来整夜整夜的睡不着。妻子受伤后留下后遗症，照顾老人的重担就主要落在女婿王玉庆的身上。

多年来，王玉庆几乎没睡过一个好觉。夜里每当听到妻子和岳母痛苦的呻吟声，王玉庆都会起床，给她们端水拿药、敷膏药、按摩，不知不觉天就亮了。

王玉庆自己的身体也不好，他的心脏已经做过两次支架。但他仍无怨无悔地照顾着妻子、岳母。每天早上，王玉庆都早早地起床去买早餐回来。吃过早餐后，他开始洗碗、扫地、拖地、整理被褥、洗衣，基本上所有的家务他都包了。在天气凉快时，他还会推着岳母下楼散散步。为了让岳母健身，他给岳母买了健身小摇车，从旁辅助，帮助她锻炼身体。“我腿脚不好，只能偶尔做做饭，现在基本上家务和照顾母亲的事他都包了，真的很感谢他。”妻子张维英说。

如今，91岁的岳母尽管身体有不少毛病，但依然硬朗，头脑清醒，看着并不像九十多岁的人。“这都是女婿照顾得好。”李生秀说。



自学医术和理发更好照顾家人



当初岳父生病时不能下床，岳母也一直腿脚不好，去外面理发很不方便。王玉庆就经常跑到理发店，看师傅是如何剪头的。然后自己买了剪刀、推子等理发工具，在家自己琢磨，有时还拿自己的头发当试验品。慢慢地，他学会了理发，包揽了给岳父岳母理发的事。“他手艺很好。”李生秀摸着自己的头发连连夸赞，她留着齐耳短发，雪白的头发非常干净整齐。

岳母患有多种疾病，每天要吃好几种药。王玉庆怕她记不清哪种药该吃多少粒，就每天细心地把各种药，按照该吃的粒数，用卫生纸包成一小包一小包的，放在药盒里。到了吃药的时候，王玉庆把水倒好端给岳母，不让她多走一步路。“他对我的照顾真的是无微不至。冬天怕我冷，给我开好取暖器；夏天怕我热，会把空调调到合适的温度。”李生秀说，女婿真的非常细心，即使是亲生儿子，也不一定能做得这么好。

除了剃头、包揽家务，为了更好地照顾家人，王玉庆还会看些医学方面的书籍。慢慢地，家里谁有个头疼脑热的，他都能说出个一二。在王玉庆的影响下，王玉庆的女儿们也非常孝顺，全家非常地和睦。

“我对老人好，并不是说我有多高尚的情操，我只是做了该做的事。”王玉庆说，家有一老，如有一宝，他对现在的生活非常满意。“人生不一定需要很多钱，家和万事兴，只要家人都健健康康的，跟家人在一起，怎样都是幸福的。”王玉庆表示，他会一直侍奉岳母，希望她活到一百多岁高龄。





