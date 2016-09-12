查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉交警为您解读江城信号灯 ·图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲儿子 ·“寻师热线”已助部分读者找到恩师 ·江城私人健身教练有点火 ·多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬 ·《长江经济带发展规划纲要》印发 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 武汉交警为您解读江城信号灯 · 图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲 · “寻师热线”已助部分读者找到恩 · 江城私人健身教练有点火 · 多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬 · 《长江经济带发展规划纲要》印发 · 广告 1 要闻 2016.9.12 星期一 武汉交警为您解读江城信号灯 ●共有多少红绿灯 ●根据什么调控时间 ●哪些路段需优化 楚天都市报讯 图为：“车友大讲堂”现场



楚天都市报记者吴昌华 通讯员吴培勇



为什么我走的车道总是红灯长绿灯短？它是根据什么进行调控？大武汉有多少套交通信号灯？你觉得哪些地方信号灯的设置需要优化改进？昨日上午，武汉市交管部门“车友大讲堂”首期开讲信号灯，除了邀请专家教授，还请来30名市民代表，听取市民意见。



信号灯颜色顺序为何固定



“你知道吗？按国标，道路交通信号灯共有8套。无论是圆形红绿灯还是箭头灯，红绿灯按照红、黄、绿的顺序排列，最上方或最左边的一定是红灯，而黄灯位于中间。这样排列是有原因的——如果电压不稳或者阳光太强，信号灯固定的排列次序更便于驾驶员识别。”昨日上午9时，“车友大讲堂”首期讲座在武昌沙湖之滨的车管所大厅内举行。武汉交管局科研处信号灯专班民警何洋的开场白，立即引起了市民代表的兴趣。

民警介绍，城市街道的第一盏信号灯，于1868年在伦敦议会大厦的广场上诞生，是使用煤气点亮的提灯，只有红、绿两色。中国最早的马路红绿灯，是1928年出现在当时的上海英租界。武汉是全国最早加装信号灯倒计时器的城市之一。2004年全市有400多套信号灯，目前已有1628套，估值2.9亿元，这还不包括尚未正式移交给交管部门的300多套临时信号灯（位于新建或改建路段）。



红绿灯优化通行效果有限



“大讲堂”互动中，市民代表最关心的是信号灯优化。

家住南湖的包先生说，珞狮南路文馨街路口，高峰时3个方向的流量都非常大，过路口往往要花20多分钟。想问问该怎么办。

来自江岸交通大队信号灯专班的民警说，调控的原则是按道路等级“方便多数”，引导车辆合理分流，合理配时提高效率。武汉理工大学交通专家张存保教授说，调整信号灯配时并不能根本解决问题，大约只能起到10%-20%的作用。优化路口通行还需要对次要路口“禁左”、“禁直”、引导调头等手段配合。

这一观点得到中北路居民杜先生赞同。他说，黄鹂路进出中北路的路口改成只允许“右进右出”之后，中北路主干道最多只需要一个信号周期就能通过，而此前常常要等两三个信号周期。

市民夏女士提出，武昌烟霞路行人不多，有5个过街行人信号灯，开车经过时总是连续遇到5次红灯。信号灯专班民警表示，该处信号灯是新建的，不久前刚刚移交给交管部门，下一步将其纳入联网联控后，将避免连续遇到5次红灯的情形。



变灯倒计时为何多为9秒



红绿灯变灯倒计时为什么多数设为9秒？这是一个有意思的问题。民警介绍，信号灯国标并没有规定必须“倒计时”，而信号灯智能控制系统根据路口自动检测的车流量动态调整信号配时，因此无法预测倒计时时间长度。为解决此矛盾，武汉交管科研人员经过近半年攻关，终于找到“在倒数到第9秒显示”的土办法，是国内首创在智能控制系统加装倒计时显示器。实践证明这切合实际而且管用。

多名市民代表提出，信号灯9秒倒计时很好，但有些路口没有安装，开车时很不习惯。民警介绍，全市主干道红绿灯都已经配备了倒数读秒的设备，今年将实现支路红绿灯倒数读秒提醒，但全市还有100多个施工路口没有安装红绿灯倒计时，比如沙湖边的烟霞路就没有装，特别是延伸至都市经典小区门前，往往到路口红绿灯突然变了，司机只能一脚急刹，多次发生追尾事故。民警提醒，开车到路口一定要减速慢行，这也是交通法规所要求的。





