查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 书香 ·广告 ·图文：海飞的麻雀 ·广告 ·读书卡片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 广告 · 图文：海飞的麻雀 · 广告 · 读书卡片 23 书香 2016.9.12 星期一 读书卡片 楚天都市报讯 《朝霞》



吴亮最新长篇小说《朝霞》由人民文学出版社出版。《朝霞》虽然写的是一个特定年代的上海，但完全超越了那个时代，也完全超越了上海：《朝霞》里的细节是活色生香的，带着日常的体温，属于人的气息，可以穿透到任何一个时代。小说写的是日常生活，但它最后形成的是一座精神之城，可以叫作“言词中的城市”。它可以超过目前鲜亮的咖啡馆里的上海，并且可以继续延续下去。



《陆小曼诗·文·画》



陆小曼因其美丽聪慧，诗画俱佳，成为上个世纪20年代“北京城一道不得不看的风景”（胡适语）。其与徐志摩的婚恋更是备受关注。

陆小曼学画师从刘海粟、贺天健、陈半丁等名家。晚年被吸收为上海中国画院专业画师，参加上海美术家协会，是新中国第一批专业画师。曾参加新中国第一次和第二次全国画展。其画作纯任天然，润泽秀丽，后期作品渐显苍茫大气，备受好评。《陆小曼诗·文·画》收录陆小曼诗文55篇，画作120余幅，首次全面呈现陆小曼才情。其中20余幅与徐志摩合作画作，细微处还原伉俪情深。



《西街往事》



外国人为什么来西街？来了以后为什么不走？为什么愿意留在这座满街猪屎臭的小镇，甚至愿意与当地人缔结姻缘，挑着粪桶走在崎岖的田埂上，默默度过日复一日的庸常光阴？这本《西街往事》汇集了作者多年采访的点点滴滴，有完整的人物传奇，也有精选的流光片羽。

阳朔西街，被称为“中国最大的外语角”，是中国人看世界、外国人看中国的窗口，也是全国文艺青年的集散地。作者用了十几年的时间去采写，着眼于这条扬名中外的县城小街背后的故事，刻画了西街传奇人物的爱恨情仇、创业历程，他们的故事既是西街的传记，也是西街的历史。





