查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 书香 ·广告 ·图文：海飞的麻雀 ·广告 ·读书卡片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 广告 · 图文：海飞的麻雀 · 广告 · 读书卡片 23 书香 2016.9.12 星期一 图文：海飞的麻雀 楚天都市报讯 文魏丽敏



由李易峰、周冬雨、李小冉领衔主演的谍战大戏《麻雀》正在湖南卫视热播。原版图书《麻雀》由新世界出版社出版。



在电视剧《旗袍》中，我们看到了作者海飞的旧上海情结。接下来的小说《麻雀》，海飞同样将小说背景设定在上海的孤岛时期，一个注定混乱不堪而精彩纷呈的年代。

小说本该以虚构见长，但《麻雀》给我的感觉像是观看画面已经泛黄的旧电影。海飞严谨地按照真实的细节，还原着逼真的旧上海，不仅包括那些真实发生过的事件，还有具体的时间地点。他甚至还写到了工部局屠宰场，当年那个曾经每天都能听到猪牛牲畜嚎叫的地方，早已成了一个休闲的餐饮咖啡吧聚集地。海飞的严谨最终带给我一幅旧上海的画卷，徐徐展开才发现一幕幕活剧正在精彩上演，分不清是虚构还是现实。《麻雀》里的陈深，一个随身携带理发工具的中共潜伏者，他对行动队的上司毕忠良有着救命之恩，对伪装成演员的地下党员李小男有着兄妹之谊，对军统特工徐碧城有着暧昧情愫，对军统特工唐山海有着英雄相惜之情（海飞甚至让两者的名字暗合了“深海”这个著名的代号）。海飞将陈深塑造得有血有肉，却又冷酷无情。为了信仰他可以不认自己的儿子，可以面对妻子死于眼前而无动于衷……

小说很遥远，而爱分明就在眼前。在一场场危机四伏、惊心动魄的谍战中，海飞有条不紊地冷静地讲述着属于那个时代的故事，似乎一切都像江水奔流一样自然，却皆是出于作者的匠心独运。小说里随处可见伏笔铺陈，当作者揭晓谜底时，你会恍然大悟原来宰相是陈深的老婆，皮皮是陈深的儿子……原来一切是那么合情合理，却又出乎意料之外。

那个早已逝去的旧上海，在海飞笔下还原得如此真切。正如《旗袍》中的关萍露，身着漂亮的旗袍，风姿绰约，举手投足间韵味无穷——只因旗袍是那个年代上海女性最好的符号和意象。看到海飞笔下的旗袍，不禁会联想到张爱玲笔下的旗袍，瞬间我们会有一种恍惚，似乎白流苏等人的灵魂在海飞小说中又复活了，只不过海飞笔下的女人身穿旗袍不是为了获得爱情，而是以旗袍为旗帜，义无返顾地走向她们信仰的终点。



★ 写谍战的小说，这篇《麻雀》的味道最好。种种迹象表明，海飞的写作进入了天才期。他冲到哪个高度我都不会惊奇。

——麦家



★《麻雀》中活跃着一些境遇奇特的典型人物，不论是奉献，牺牲或者作恶，海飞总是能够将他们落实在诗意当中。在诗的意象中表现残酷，是这部小说独特的趣味。

——龙一



★ 海飞谍战小说中的主人公总有自己独特的精神细节，顽固的理想主义和柔软的内心让人物形象获得了充分的复杂性，对海飞来说，谍战归根到底是人的战斗。这也让海飞的小说从同类作品中醒目地区别了出来。

——徐则臣





