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图为：初出茅庐

图为：尹志勇（右）在赵丽宏新书发布会上



楚天都市报记者刘我风



20年前，23岁的尹志勇还是湖南邵阳的一名中学语文教师。因为刚从大学毕业，只能带普通班。他把初中三个年级全部教了一遍，依然感觉“出路不大”，便考到武大师从孙党伯教授攻读现当代文学专业研究生，2001年毕业后进入长江文艺出版社工作。今年初，尹志勇出任长江文艺出版社社长。

楚天都市报记者自2002年起即不断与尹志勇交流图书出版信息，今年秋天的采访就像一次漫谈式的叙旧。



敢于向一流作者约稿



其实记者2002年刚和尹志勇打交道时比较尴尬，因为他为了一本青春小说能够在楚天都市报转载，几乎一天一个电话，让人“不胜其扰”。后来记者在采访中发现，市场上好多畅销书都是他编辑的，便反过来主动与他联系。他也“不计前嫌”，诲人不倦，成为记者十多年的良师益友。

谈到刚刚毕业时的青涩，尹志勇已经非常坦然：刚入行嘛，不可避免会跟风：青春小说卖得好，就做青春文学；新概念作文竞赛影响大，就做新概念作文选；莫言的书畅销，就联系莫言。

据尹志勇介绍，他研究生刚毕业那年，就签了莫言的《丰乳肥臀》，还把书名改成了《金童玉女》，可惜这本书在出版环节流产了。但在这个未能完成的出版周期里，尹志勇练就了和一流作者打交道的胆略：“本来以为著名作家可能会对我们这些年轻编辑不在乎，但打过几回电话后，我发现大作家往往都有一颗赤子之心，交流起来非常畅快。”有武大的知识背景，长江文艺出版社的金字招牌，再加上尹志勇自己锲而不舍的抗挫折能力，不仅莫言，后来周国平、余秋雨、王跃文等著名大家都和尹志勇签订了或长或短的出版合同。2002年，尹志勇个人发货码洋270万，创利80万；2003年发货码洋320多万，创利90万；2004年发货500万，创利120万；2005年发货500万，创利60多万，被评为长江文艺出版社金牌编辑。



和王强聊了一年多MSN



王强是清华大学的毕业生，先后担任两家跨国软件巨头中国区的总经理。他以自己的职场沉浮，撰写了一部外企职场小说，这就是《圈子圈套》。2005年，王强从网上搜到尹志勇的信息，主动和尹志勇联系。尹志勇坦承“自己看走了眼，一开始是拒绝的。”后来王强把书稿交给母校出版，《圈子圈套》立刻占据全国畅销书排行榜，被众多写字楼白领奉为职场“圣经”，王强也一夜成名。

尹志勇闻过则改。但他再联系王强时，王强已到了美国。那时候QQ在美国华人中还没有普及，尹志勇用不断掉线的MSN和王强聊了一年多，2006年，王强终于把《圈子圈套2》传给尹志勇。又不久，《圈子圈套3》也经由尹志勇包装上市。王强与尹志勇强强联手，为中国书市留下了一套现象级的“现代商道三部曲”。

2013年，40岁的尹志勇出任长江文艺出版社总编辑。他在和年轻编辑交流时反复强调，做编辑一定要有强大的抗挫折能力。因为编辑不能以自我为中心，是为出版社服务，为作者服务，为读者（或市场经销商）服务。与任何一方沟通出现障碍，都必须首先调整自己。

谈到出版社的后起之秀，尹志勇特别推荐了李潇。李潇为了游说于丹把《有梦不觉人生寒》交给长江文艺出版社，先动脑筋做了一本样书送给于丹：“如果你的书交给我，我会这样设计……”于丹被打动了，这本书后来在长江文艺出版社销售了20多万册。因为李潇注重细节，服务到位，今年于丹又把《此心光明万物生》托付给长江文艺出版社（详见本报连载及今日《人文周刊》封面）。



立足大众做大教育书系



在出任长江文艺出版社社长之前，尹志勇曾被调到湖北少年儿童出版社担任社长。时间虽然不长，但少儿社与文艺社迥异的市场空间给予他非常大的启迪。回到长江文艺出版社以后，他决定立足大众做“大教育书系”，因为这样的书家长会鼓励孩子购买，老师也乐意推荐，天生具有畅销和长销的潜质。

至于“大教育书系”的选择标准，尹志勇提出了三条原则：一是作者具有足够影响力。所选作者应该是国内外被公认的教育名家，产生过广泛而深远的影响。二是突出实践性。所选作品能够深入浅出，具有可操作性，在作品风格方面，力求通俗化、大众化，做到理论与实践的有机统一。三是强调创新性。在遴选经典的同时，也推出当代在教育理论或实践方面有一定建树、观点新锐、富有探索精神且得到公众认可的作品。总之一句话，是用大众立场选择大家作品。





