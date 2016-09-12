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图文：二战经典照片“胜利之吻”
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国际
2016.9.12 星期一
图文：二战经典照片“胜利之吻”女主角逝世
楚天都市报讯 图为：拍摄于1945年8月15日纽约街头的老照片
据新华社电二战经典照片“胜利之吻”中女护士格蕾塔·弗里德曼的家人证实，弗里德曼本月8日在美国弗吉尼亚州去世，享年92岁。
美联社11日援引弗里德曼儿子乔舒亚的话报道，弗里德曼在里士满的一家医院因年迈去世。
弗里德曼将下葬阿灵顿国家公墓，葬于丈夫米沙·弗里德曼身旁。
1945年8月15日（美国时间8月14日），日本宣布无条件投降，纽约人纷纷走上街头庆祝这一喜讯。在时报广场上，一名年轻的水兵揽起身边一位素不相识的护士大胆亲吻，表达心中的喜悦。《生活》杂志摄影师艾森施塔特正巧看到，将这个画面定格并刊登在杂志上，从此成为风靡全球的经典照片。
画面中的男女主角当时并不为人所知，后来被多人“认领”。在这些人中，相关书籍和著作最终确认，弗里德曼和水兵乔治·门敦萨才是那真正的“一对儿”。
乔舒亚说，母亲不时会回忆起那一瞬间。
当年，21岁的弗里德曼是一名牙医助理。她身穿护士服走在时报广场上，遇到了欣喜若狂的水兵。她2005年接受采访时说：“这算不上一个吻，而是人们在欢庆。它无关浪漫。”
门敦萨当时正和护士丽塔·皮特里交往，她后来嫁给了门敦萨。门敦萨说，皮特里也出现在当天拍摄的其他照片中，但不在这张照片中。