查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 国际 ·图文：二战经典照片“胜利之吻”女主角逝世 ·“特朗普的半数支持者都是可悲之人” ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 图文：二战经典照片“胜利之吻” · “特朗普的半数支持者都是可悲之 · 广告 21 国际 2016.9.12 星期一 图文：二战经典照片“胜利之吻”女主角逝世 楚天都市报讯 图为：拍摄于1945年8月15日纽约街头的老照片



据新华社电二战经典照片“胜利之吻”中女护士格蕾塔·弗里德曼的家人证实，弗里德曼本月8日在美国弗吉尼亚州去世，享年92岁。

美联社11日援引弗里德曼儿子乔舒亚的话报道，弗里德曼在里士满的一家医院因年迈去世。

弗里德曼将下葬阿灵顿国家公墓，葬于丈夫米沙·弗里德曼身旁。

1945年8月15日（美国时间8月14日），日本宣布无条件投降，纽约人纷纷走上街头庆祝这一喜讯。在时报广场上，一名年轻的水兵揽起身边一位素不相识的护士大胆亲吻，表达心中的喜悦。《生活》杂志摄影师艾森施塔特正巧看到，将这个画面定格并刊登在杂志上，从此成为风靡全球的经典照片。

画面中的男女主角当时并不为人所知，后来被多人“认领”。在这些人中，相关书籍和著作最终确认，弗里德曼和水兵乔治·门敦萨才是那真正的“一对儿”。

乔舒亚说，母亲不时会回忆起那一瞬间。

当年，21岁的弗里德曼是一名牙医助理。她身穿护士服走在时报广场上，遇到了欣喜若狂的水兵。她2005年接受采访时说：“这算不上一个吻，而是人们在欢庆。它无关浪漫。”

门敦萨当时正和护士丽塔·皮特里交往，她后来嫁给了门敦萨。门敦萨说，皮特里也出现在当天拍摄的其他照片中，但不在这张照片中。





