查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·层层苏月折叠光阴 ·家乡的焙鱼 ·月饼计划 ·编者按 ·中秋桂花香 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 层层苏月折叠光阴 · 家乡的焙鱼 · 月饼计划 · 编者按 · 中秋桂花香 16 中秋笔会 2016.9.12 星期一 家乡的焙鱼 楚天都市报讯 马建安（黄石）



焙鱼是我长沙老家的特色菜，绝大多数人都会做，它的制作过程并不复杂，只是太麻烦了。制作的焙鱼的原材料是小杂鱼和河虾，制作过程极需要耐心。用稻草烧文火，锅热后，将鱼虾平铺其上，至水份焙干。然后用铁丝网换下锅，将焙干的鱼虾均匀地撒上，锅反扣住。原火上用稻壳或锯末覆盖，待不见明火时燃起，半小时即大功告成。焙鱼的核心虽说还是熏，但又明显有别于其他熏味。

焙鱼可蒸可烩。不管哪种烹饪方法，焙鱼都有它酥、香、有嚼劲的特点。焙鱼首先给食客的是嗅觉冲击，浓浓的熏香，让人有迫不及待一尝的感觉。其次，才是味觉享受。很多人一开吃便欲罢不能，斯文扫地。

在老家，会做焙鱼的比比皆是，记忆中，舅舅的焙鱼最让人难忘。那是三十年前的中秋，我同舅舅一起从捕鱼到上桌止，见证了从原料到美食的全过程。相比之前吃的存货，新鲜出炉的焙鱼在舅舅的妙手下多了一些脆、嫩，熏香也更浓郁，再配上秋后的红辣椒，满桌的盘盘碗碗瞬间都成了它的陪衬。

由于焙鱼制作过程太麻烦，即使在长沙老家的市场上也是有价无货，远在异地他乡的我就只能在记忆中咀嚼回味了。退一万步讲，倘若能再次回到魂牵梦萦的老家过中秋，品味到的焙鱼也不可能出自舅舅之手，因为，他老人家已在十几年前故去了。





