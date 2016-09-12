查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 楚动 ·广告：动向新闻 ·图文：22名贫困新生喜获10万元助学金 ·图文：楚天小记者变身月饼制作师 ·广告 ·图文：“知音号”亮相上海旅游节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：22名贫困新生喜获10万 · 图文：楚天小记者变身月饼制作师 · 广告 · 图文：“知音号”亮相上海旅游节 15 楚动 2016.9.12 星期一 走进百年老字号 品尝中秋味道 图文：楚天小记者变身月饼制作师 楚天都市报讯 图为：小记者们在学着制作月饼楚天都市报记者萧颢摄



楚天都市报讯（记者刘微）中秋临近，楚天小记者走进武汉百年老字号曹祥泰，化身小小糕点师，和面、包馅、压制、烘焙……在月饼香味中追寻老武汉的传统美食记忆。

在老武汉人心里，曹祥泰是一番别样美味，更是一种温馨情怀。昨日，当小记者们来到位于武昌司门口解放路的曹祥泰门店时，前来购买月饼的顾客络绎不绝。有家长说，家里有老人是曹祥泰铁杆“粉丝”。

和百年前一样，曹祥泰如今依然是前店后厂格局。穿过各种生产车间，小记者们来到月饼手工操作间，戴上围裙、帽子和鞋套，经过洗手、风淋消毒等多个环节后，终于看到了早已准备好的面粉、糖浆、半成品馅料、木质月饼磨具等。

小记者们接下来的任务，是制作广式和苏式两种传统月饼。据曹祥泰首席掌桌师傅林汉桥介绍，广式月饼的特点是皮薄回油，苏式月饼的精华在于皮层酥松。“和面要加上糖浆、油和碱水，糖浆是提前熬好的，面和好后也要放一个半小时。”大师傅们一边娴熟地示范，一边为大家讲解。小记者们模仿着，一丝不苟地操作起来，“面皮应该35克，多了一点点。”“左右两边先各敲打一下，这样方便脱模。”“苏月的馅外面有皮，皮外面还有酥，皮和酥不要弄混了。”

在大师傅的指导下，一个个月饼在小记者手中逐渐成型，并且有模有样，让人成就感爆棚。在大家充满期待的目光中，师傅们将成形的月饼摆好，放进200多度高温的烤箱中。几分钟后，广月出炉，表面已经微黄，小记者们学着师傅，给月饼轻刷两层蛋液，算是最后一道手工工序；苏月则需挨个翻面，看着师傅快速翻飞的手法，小记者们啧啧称奇。

伴随着烤箱的第二次打开，浓郁的月饼香味溢满整个车间。熟了！一个个或泛着油光，或层层酥皮的诱人月饼，带着热度放进嘴里，那一刻，大家明白了，什么是最美好的武汉味道。





