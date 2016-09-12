查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教卫 ·“寻师热线”助部分读者找到恩师 ·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番 ·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济 ·睫毛增长液风靡微信朋友圈 ·武汉第三医院成为武大附属医院 ·上课频繁发呆原来竟是“失神” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · “寻师热线”助部分读者找到恩师 · 图文：省幼师迎新 大一男生同比 · 定制主播月赚万元 大学生创业瞄 · 睫毛增长液风靡微信朋友圈 · 武汉第三医院成为武大附属医院 · 上课频繁发呆原来竟是“失神” 13 教卫 2016.9.12 星期一 上课频繁发呆原来竟是“失神” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员应述辉）一向聪明敏捷的小学生，这学期开学后却频频走神，甚至连老师大声点名都“不为所动”。昨天他被家长带到医院检查，发现竟是“失神”。

8岁的小龙在汉口一所小学读三年级，学习成绩一直不错。然而这学期开学第一天，老师们发现小龙一反常态，上课时眼神总是直直的，连铅笔掉到地上都不知道。父母得知后，叮嘱他上课要专心不能发呆。上周五，老师发现小龙“开小差”的情况越来越严重，甚至连大声点名让他回答问题都不为所动，直到同桌拍打他他才“恍然大悟”。昨天，父母带他到湖北省中西医结合医院，经检查确诊为失神性癫痫。

该院神经内科主任郭珍立表示，该病主要发生在儿童时期，表现为数秒至数十秒内双眼茫然，表情呆滞，对外界刺激无反应。“与一般癫痫的身体抽搐不同，该病很容易被误认为发呆、走神。如任其反复发作，将对孩子的学习成绩、社交能力产生不良影响。”郭珍立提醒，对于频繁走神的12岁以内儿童，家长一定要多注意，及时就诊。





