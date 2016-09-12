“寻师热线”助部分读者找到恩师图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济睫毛增长液风靡微信朋友圈武汉第三医院成为武大附属医院上课频繁发呆原来竟是“失神”
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 第13版 教卫
·“寻师热线”助部分读者找到恩师
·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番
·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济
·睫毛增长液风靡微信朋友圈
·武汉第三医院成为武大附属医院
·上课频繁发呆原来竟是“失神”
楚天都市报电子版
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13 教卫 2016.9.12 星期一
武汉第三医院成为武大附属医院
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 李菡）昨日，“武汉大学附属同仁医院”“武汉大学同仁临床学院”在武汉市第三医院正式挂牌。
    武汉市第三医院是一家有着百年历史的大型综合性三甲医院，此次挂牌后，该院将依托武汉大学深厚的文化底蕴，在人才培养、科学研究、学科建设等方面与武大深入合作，促进双方共同发展。


   