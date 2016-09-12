查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教卫 ·“寻师热线”助部分读者找到恩师 ·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番 ·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济 ·睫毛增长液风靡微信朋友圈 ·武汉第三医院成为武大附属医院 ·上课频繁发呆原来竟是“失神” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · “寻师热线”助部分读者找到恩师 · 图文：省幼师迎新 大一男生同比 · 定制主播月赚万元 大学生创业瞄 · 睫毛增长液风靡微信朋友圈 · 武汉第三医院成为武大附属医院 · 上课频繁发呆原来竟是“失神” 13 教卫 2016.9.12 星期一 武汉第三医院成为武大附属医院 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 李菡）昨日，“武汉大学附属同仁医院”“武汉大学同仁临床学院”在武汉市第三医院正式挂牌。

武汉市第三医院是一家有着百年历史的大型综合性三甲医院，此次挂牌后，该院将依托武汉大学深厚的文化底蕴，在人才培养、科学研究、学科建设等方面与武大深入合作，促进双方共同发展。





